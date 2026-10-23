Wiesbaden - Nach der Steuerschätzung dringt Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) auf eine unverzügliche Senkung der Stromsteuer für alle.
"Ich fordere, die Stromsteuer für alle auf das europäische Mindestmaß zu senken", sagte der CDU-Politiker dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Das sei im Koalitionsvertrag fest vereinbart und dazu müsse der Bund nun auch stehen. "Die Menschen brauchen eine spürbare Entlastung bei den Stromkosten, und zwar jetzt."
Die Steuerschätzung hatte ergeben, dass der Bund 2027 mit 4,1 Milliarden Euro mehr Steuern rechnen kann. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) erklärte dazu allerdings, er sehe keine neuen Spielräume. Rhein will das nicht gelten lassen. "Wir müssen den Spielraum durch die Steuer-Mehreinnahmen auf der einen Seite nutzen, um die Menschen auf der anderen Seite zu entlasten", sagte er.
"Ich fordere, die Stromsteuer für alle auf das europäische Mindestmaß zu senken", sagte der CDU-Politiker dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Das sei im Koalitionsvertrag fest vereinbart und dazu müsse der Bund nun auch stehen. "Die Menschen brauchen eine spürbare Entlastung bei den Stromkosten, und zwar jetzt."
Die Steuerschätzung hatte ergeben, dass der Bund 2027 mit 4,1 Milliarden Euro mehr Steuern rechnen kann. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) erklärte dazu allerdings, er sehe keine neuen Spielräume. Rhein will das nicht gelten lassen. "Wir müssen den Spielraum durch die Steuer-Mehreinnahmen auf der einen Seite nutzen, um die Menschen auf der anderen Seite zu entlasten", sagte er.
© 2026 dts Nachrichtenagentur