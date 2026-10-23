Seine Exzellenz Saeed Mohammed Al Tayer, Chairman der World Green Economy Organization, eröffnete den Ministerrundtisch mit dem Titel "From Ambition to Bankable Action Mobilising Green Investments for a Resilient and Inclusive Global Economy" im Rahmen des 12. World Green Economy Summit (WGES), der vom 21. bis 22. Oktober 2026 im Dubai World Trade Centre unter dem Motto "From Success to Scale: Showcasing the Green Economy" stattfand.

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Ministerial Roundtable Discusses Mobilising Green Investments for a Resilient and Inclusive Global Economy (Photo: AETOSWire)

An der Sitzung nahmen Ihre Exzellenz Dr. Amna bint Abdullah Al Dahak, Ministerin für Klimawandel und Umwelt der Vereinigten Arabischen Emirate, Ihre Exzellenz Aliou Gori Diouf, Minister für Umwelt und ökologischen Wandel des Senegals, Seine Exzellenz Balarabe Abbas Lawal, Umweltminister von Nigeria, sowie Seine Exzellenz Steven Victor, Minister für Landwirtschaft, Fischerei und Umwelt von Palau, teil; I. E. Ibrahim Mimrah, Staatsminister für Klimawandel, Umwelt und Energie der Malediven; I. E. Bader Wael Bader Al-Ajeel Al-Askar, Generalsekretär der Arabischen Städteorganisation; I. E. Abdulla Balalaa, Staatssekretär im Auswärtigen Amt für Energie und Nachhaltigkeit; sowie I. E. Hasan Suver, stellvertretender Minister für Umwelt, Urbanisierung und Klimawandel der Türkei, als Vertreter des COP31-Vorsitzes. Anwesend waren zudem Ihre Exzellenz Bérengère Boëll, die Resident-Koordinatorin der Vereinten Nationen für die Vereinigten Arabischen Emirate, sowie mehrere weitere UN-Vertreter.

Al Tayer erklärte: "From Ambition to Bankable Action bringt die entscheidende Herausforderung des globalen ökologischen Wandels auf den Punkt: die Umsetzung fester Verpflichtungen in Projekte, die Finanzmittel anziehen und messbare Ergebnisse liefern können. Der Ehrgeiz ist dabei nicht das Hindernis. Die Regierungen haben Strategien, Klimaschutzverpflichtungen, Pläne für eine grüne Wirtschaft und immer klarere Ziele verabschiedet. Die dringende Aufgabe besteht nun darin, diese in investitionswürdige Projekte, wirksame Partnerschaften und Kapital in der erforderlichen Größenordnung umzusetzen."

Al Tayer fragte: "Wie können wir vielversprechende Ideen in investitionsreife Projekte umsetzen und sie mit dem für die Umsetzung erforderlichen Kapital verbinden?" Er merkte an: "Bei der Bankfähigkeit geht es nicht nur um finanzielle Renditen. Es geht darum, Projekte so zu gestalten, dass sie Kapital anziehen und gleichzeitig grüne Arbeitsplätze schaffen, Chancen für kleine Unternehmen und junge Menschen eröffnen sowie den Nutzen gerecht verteilen. Dieser Grundsatz gilt für alle Säulen, die den Kern der WGES 2026 bilden."

Al Dahak sagte: "Im Einklang mit dem historischen Konsens der Vereinigten Arabischen Emirate und der Klimafinanzierungsarchitektur der UNFCCC bekennen sich die Vereinigten Arabischen Emirate weiterhin nachdrücklich dazu, Klimakapital bereitzustellen und es zugänglich sowie erschwinglich zu machen, insbesondere für Schwellenländer und kleine Inselentwicklungsstaaten."

*Quelle: AETOSWire

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