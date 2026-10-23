Der Saudi Maritime Logistics Congress, der im Jeddah Superdome eröffnet wurde, hob die Rolle Saudi-Arabiens bei der Aufrechterhaltung der Handelsströme und der Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Lieferketten hervor und brachte Vertreter staatlicher Stellen, führende Persönlichkeiten aus den Bereichen Seeverkehr und Logistik sowie Vertreter der Wirtschaft zusammen.

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Der Kongress findet zu einer Zeit statt, in der rasante Veränderungen im Handel und in der Schifffahrt Unternehmen dazu veranlassen, Transportrouten sowie operative und investitionsbezogene Entscheidungen neu zu bewerten. Er bietet eine Plattform für den Dialog zwischen den Akteuren, um Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu erkunden und die Integration zwischen Häfen sowie See-, Landverkehrs- und Logistikdienstleistungen zu stärken, wodurch die betriebliche Effizienz und die Zuverlässigkeit der Lieferketten gefördert werden.

In seiner Eröffnungsrede betonte Seine Exzellenz Ing. Fawaz Alsahli, Präsident der Allgemeinen Verkehrsbehörde in Saudi-Arabien, dass die Ambitionen des Königreichs über den Ausbau von Häfen und maritimen Dienstleistungen hinausgehen und auf den Aufbau eines integrierten Verkehrs- und Logistik-Ökosystems abzielen, das zur Diversifizierung der nationalen Wirtschaft, zur Erweiterung der Investitions- und Innovationsmöglichkeiten sowie zur Stärkung der Position des Königreichs als vertrauenswürdiger Partner im internationalen Handel beiträgt.

Mohaned El Mahgoub, Vice President bei Tahaluf, erklärte: "Es ist derzeit wichtiger denn je, die Branche in Dschidda zusammenzubringen. Unternehmen treffen derzeit kurzfristige Entscheidungen über Routen, Kapazitäten und Investitionen, und diese Entscheidungen hängen von starken Beziehungen entlang der gesamten Lieferkette ab. Die Diskussionen auf dem diesjährigen Kongress zeigen, wie die maritimen und logistischen Kapazitäten Saudi-Arabiens den Unternehmen helfen, auf Störungen zu reagieren und Vertrauen in die Routen und Dienstleistungen aufzubauen, auf die sie angewiesen sind. Die Stärke des Königreichs liegt in seiner Fähigkeit, diese Kapazitäten zu bündeln, sich unter Druck anzupassen und den Handel am Laufen zu halten."

Ing. Essam Alammari, Stellvertreter für den Seeverkehr bei der Allgemeinen Verkehrsbehörde, hob die Bedeutung des Ausbaus der Seeverkehrskapazitäten, der Verbesserung der betrieblichen Effizienz sowie der verstärkten Vernetzung zwischen Häfen, Schifffahrtsdiensten und Logistiknetzwerken hervor.

Die Faisal M. Higgi Associates Co. Ltd gab zudem eine neue Markenidentität unter dem Namen "FMH Marine Services" bekannt, wird jedoch weiterhin unter ihrer eingetragenen Rechtsform tätig sein. Die neue Marke unterstützt die Pläne des Unternehmens, die Bereiche Schiffsagentur, Zollabfertigung, Logistik, Versorgung, Beschaffung und damit verbundene maritime Dienstleistungen im Einklang mit den Zielen der "Saudi Vision 2030" auszubauen.

Die Gespräche erstreckten sich auch auf die Rolle von Häfen und Yachthäfen bei der Förderung des Tourismus, des Dienstleistungssektors und maritimer Investitionen. Oriela Blake von Sela hob hervor, wie wichtig der Ausbau von Yachthafeneinrichtungen und spezialisierten maritimen Dienstleistungen sei, um Luxusyachten anzuziehen und die Nachfrage nach Versorgung, Wartung und touristischen Aktivitäten zu steigern.

Ryanah Alghamdi, Deputy General Manager bei Samaco, erklärte: "Unser Ziel ist es, mehr als nur einen Yachthafen anzubieten. Wir möchten unsere Kunden auf ihrem gesamten Weg in der Welt des Wassersports begleiten von Booten über den Kundendienst bis hin zu den Einrichtungen des Yachthafens und gleichzeitig zum Wachstum dieser Branche in Saudi-Arabien beitragen."

Der Saudi Maritime Logistics Congress wird im Jeddah Superdome fortgesetzt. Im Rahmen der Veranstaltungen wird erörtert, wie ein integriertes nationales Logistik-Ökosystem aufgebaut, die betriebliche Effizienz gesteigert sowie Partnerschaften und Investitionen gefördert werden können, die die Wettbewerbsfähigkeit des maritimen Sektors des Königreichs stärken.

Quelle: AETOSWire

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