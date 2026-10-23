Die Zeiten ändern sich schnell - vor allem an der Börse! Vergessen Sie die klassischen Fluchtburgen wie Gold oder Staatsanleihen, wenn die globalen Finanzmärkte wanken! Denn jetzt schlägt die Stunde derer, die das Fundament der modernen Geopolitik für sich nutzen und kontrollieren können. Wenn an den Börsen das leichtfüßige Kapital flieht, blicken langfristige Investoren auf jene Cash-Maschinen, deren Geschäftsmodell auf unumgänglicher High-Tech-Infrastruktur oder staatlicher Überlebensnotwendigkeit basiert. Ganz vorne mit dabei ist SpaceX, das mit seinem Starlink-Netzwerk die militärische Kommunikation der westlichen Hemisphäre im Alleingang dominiert. Direkt auf der Erde stößt man auf Almonty Industries, deren südkoreanische Sangdong-Mine pünktlich vor der harten Pentagon-Deadline am 1. Januar 2027 das erste Wolfram seit 33 Jahren fördert. Weil das US-Militär ab diesem Stichtag kein chinesisches Wolfram mehr in seinen Raketen und Halbleitern duldet, wird Almonty über Nacht zum systemrelevanten Türsteher für ein unersetzliches Verteidigungsmetall. Wer auch bei Small-Caps zum Zug kommen will, schaut auf die österreichische Traditionsfirma Steyr Motors und die tschechische Rüstungsholding CSG. All diese Werte produzieren physische Realität und geopolitische Sicherheit. Für langfristig orientierte Anleger ist jetzt Kaufzeit!

Enthaltene Werte: CA0203987072,AT0000A3FW25,NL0015073TS8,US84615Q1031

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