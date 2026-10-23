Die AMD-Aktie gerät nach ihrem Rekordlauf kräftig unter Druck. Vom neuen Allzeithoch bei 660,00 US$ ist der Halbleitertitel deutlich zurückgefallen und verliert am Donnertsag weitere -8,10% auf 507,93 US$. Damit rückt eine wichtige Unterstützungszone in den Fokus. Droht jetzt eine größere Korrektur oder bietet der Rücksetzer bereits eine neue Einstiegschance? Chartanalyse zur AMD-Aktie Nach dem Ausbruch über die frühere Rekordmarke beschleunigte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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