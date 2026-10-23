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Dow Jones News
23.10.2026 06:39 Uhr
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(1)

TAGESVORSCHAU/Freitag, 23. Oktober

DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 23. Oktober 

=== 
*** 01:30 JP/Verbraucherpreise landesweit, September 
*** 06:30 CH/Holcim Ltd, Trading Update 3Q (09:00 PK) 
*** 07:00 DE/Atoss Software SE, Ergebnis 3Q (9:30 Telefonkonferenz) 
*** 07:00 FR/Safran SA, Umsatz 3Q 
  07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 3Q 
  07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 3Q 
*** 07:45 IT/Eni SpA, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz, September 
  08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz August 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Oktober 
     PROGNOSE: 50,9 
     zuvor:  51,2 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE: 50,8 
     zuvor:  51,1 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Oktober 
     PROGNOSE: 50,5 
     zuvor:  50,6 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Oktober 
     PROGNOSE: 52,5 
     zuvor:  52,9 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE: 53,5 
     zuvor:  53,8 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Oktober 
     PROGNOSE: 53,5 
     zuvor:  53,9 
*** 09:30 EU/EZB, Veröffentlichung der Ergebnisse der Konsumentenumfrage September 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) Oktober 
     PROGNOSE: 52,8 
     zuvor:  53,0 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) Oktober 
     PROGNOSE: 52,6 
     zuvor:  52,9 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE: 52,8 
     zuvor:  53,1 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Oktober 
     PROGNOSE: 51,8 
     zuvor:  52,1 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Oktober 
     PROGNOSE: 51,8 
     zuvor:  51,9 
*** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 3Q 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Oktober 
     PROGNOSE: 58,0 
     zuvor:  58,8 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Oktober 
     PROGNOSE: 55,3 
     zuvor:  55,9 
*** 16:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, Fireside Chat bei 
     International Festival of Economics 
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Oktober 
     PROGNOSE:  46,3 
     1. Umfrage: 46,3 
     zuvor:   48,1 
 
***   - FR/Länderrating Frankreich (Moody's) 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/apo/kla

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October 23, 2026 00:08 ET (04:08 GMT)

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