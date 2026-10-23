DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 23. Oktober
=== *** 01:30 JP/Verbraucherpreise landesweit, September *** 06:30 CH/Holcim Ltd, Trading Update 3Q (09:00 PK) *** 07:00 DE/Atoss Software SE, Ergebnis 3Q (9:30 Telefonkonferenz) *** 07:00 FR/Safran SA, Umsatz 3Q 07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 3Q 07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 3Q *** 07:45 IT/Eni SpA, Ergebnis 3Q *** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz, September 08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz August *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 50,9 zuvor: 51,2 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,8 zuvor: 51,1 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 50,5 zuvor: 50,6 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 52,5 zuvor: 52,9 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,5 zuvor: 53,8 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 53,5 zuvor: 53,9 *** 09:30 EU/EZB, Veröffentlichung der Ergebnisse der Konsumentenumfrage September *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 52,8 zuvor: 53,0 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 52,6 zuvor: 52,9 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,8 zuvor: 53,1 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 51,8 zuvor: 52,1 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 51,8 zuvor: 51,9 *** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 3Q *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 58,0 zuvor: 58,8 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 55,3 zuvor: 55,9 *** 16:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, Fireside Chat bei International Festival of Economics *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Oktober PROGNOSE: 46,3 1. Umfrage: 46,3 zuvor: 48,1 *** - FR/Länderrating Frankreich (Moody's) ===
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October 23, 2026 00:08 ET (04:08 GMT)
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