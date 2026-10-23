Osnabrück (ots) -Die deutsche Avantgarde-Band Einstürzende Neubauten arbeitet an einem Kinofilm, der 2028 erscheinen soll. "Stefan Kauertz, der die ARD-Doku über Xatar gedreht hat, hat mir seine Idee vorgestellt. Die Frage war: dreiteilige ARD-Doku oder Kinofilm? Sie ahnen, was mir vorschwebt", sagte Musiker und Bandgründer Blixa Bargeld (67) im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz). Das Projekt soll keine klassische, chronologische Dokumentation werden. "Ich habe sogar mit der Idee geliebäugelt, Heiner Müller zu spielen, mit dem wir 1990 die 'Hamletmaschine' umgesetzt haben. Wir sind noch ganz am Anfang, planen aber mit einem Kinostart 2028", sagte Bargeld gegenüber noz.+++kajsDie Zitate im WortlautEs wird einen Neubauten-Film geben?Ja. Stefan Kauertz, der die ARD-Doku über Xatar gedreht hat, hat mir seine Idee vorgestellt. Die Frage war: dreiteilige ARD-Doku oder Kinofilm? Sie ahnen, was mir vorschwebt.Kino.Genau. Es wird aber keine Doku, nicht chronologisch, alle Kanäle offen. Ich habe sogar mit der Idee geliebäugelt, Heiner Müller zu spielen, mit dem wir 1990 die "Hamletmaschine" umgesetzt haben. Wir sind noch ganz am Anfang, planen aber mit einem Kinostart 2028. Es gab bereits drei gescheiterte Versuche, eine Neubauten-Doku zu machen. Ich habe aber keine Lust, uns in einem Format zu sehen, in dem ehemalige Wegbegleiter über die Neubauten reden. Damit es der Band gerecht wird, muss ich das anders machen.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6376265