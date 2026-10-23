EQS-News: ATOSS Software SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartalsergebnis

ATOSS Software SE: Umsatzwachstum und hohe Profitabilität im dritten Quartal stellen Weichen für weiteren Rekordabschluss



23.10.2026 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die ATOSS Software SE hat ihren profitablen Wachstumskurs auch im dritten Quartal 2026 erfolgreich fortgesetzt. So stieg der Konzernumsatz in den ersten drei Quartalen um 12 Prozent auf Mio. EUR 155,8 (Vj. Mio. EUR 139,3), während sich die EBIT-Marge auf 37 Prozent nach 35 Prozent im Vorjahreszeitraum erhöhte. Angesichts der erfreulichen Margenentwicklung hebt der Vorstand seine Prognose für die EBIT-Marge im Geschäftsjahr 2026 auf nunmehr rund 37 Prozent an. München, 23. Oktober 2026 Die ATOSS Software SE hat auch im dritten Quartal ihre starke operative Entwicklung fortgesetzt und neue Rekordwerte bei Umsatz und Ergebnis erreicht. Damit unterstreicht ATOSS erneut die Resilienz seines Geschäftsmodells auch in einem anspruchsvollen konjunkturellen Umfeld. So wuchs der Konzernumsatz in den ersten neun Monaten um 12 Prozent auf Mio. EUR 155,8 (Vj. Mio. EUR 139,3). Davon entfielen mit einem Umsatzplus von 14 Prozent insgesamt Mio. EUR 117,5 (Vj. Mio. EUR 103,2) auf den Bereich Software. Haupttreiber der Softwareumsätze waren erneut die Umsätze aus Cloud & Subscriptions, die sich um 26 Prozent auf Mio. EUR 85,2 (Vj. Mio. EUR 67,6) deutlich erhöhten und nun einen Anteil am Gesamtumsatz von 55 Prozent (Vj. 48 Prozent) ausmachen. Zusammen mit den um 3 Prozent gesunkenen Umsätzen aus Softwarewartung in Höhe von Mio. EUR 28,6 (Vj. Mio. EUR 29,6) sind die wiederkehrenden Umsätze in Summe im Vergleich zum Vorjahr um 17 Prozent auf Mio. EUR 113,8 (Vj. Mio. EUR 97,1) gewachsen. Der Anteil der wiederkehrenden Erlöse aus Cloud & Subscriptions sowie Wartung an den gesamten Umsatzerlösen beläuft sich in den ersten drei Quartalen auf 73 Prozent (Vj. 70 Prozent). Gegenläufig entwickelten sich die Einmalumsätze aus Softwarelizenzen, die sich auf Mio. EUR 3,7 (Vj. Mio. EUR 6,0) reduzierten. Die Umsätze mit Beratungsleistungen konnten im gleichen Zeitraum auf Mio. EUR 31,2 (Vj. Mio. EUR 29,6) ausgebaut werden. Die Hardwareerlöse beliefen sich auf Mio. EUR 3,2 (Vj. Mio. EUR 2,8). Der New ACV (Annual Contract Value) aus neuen Vertragsabschlüssen mit Softwareprodukten lag in den ersten neun Monaten trotz des herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds weiterhin leicht über dem Vorjahresniveau. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in der anhaltend positiven Auftragslage wider. Der Cloud & Subscriptions Order Backlog, der die Umsätze aus vertraglich gesicherten Cloud-Nutzungsgebühren innerhalb der nächsten 12 Monate angibt, erhöhte sich zum 30.09.2026 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 23 Prozent auf Mio. EUR 125,0 (30.09.2025: Mio. EUR 101,7). Diese Cloud & Subscriptions-Kennziffer beinhaltet auch den Cloud & Subscriptions Annual Recurring Revenue (ARR) aus aktuellen Cloud & Subscriptions-Gebühren, der gegenüber dem 30.09.2025 (Mio. EUR 95,4) um 25 Prozent auf insgesamt Mio. EUR 119,4 stieg. Der gesamte ARR Order Backlog (bestehend aus Cloud & Subscriptions-Gebühren und Wartungserlösen einschließlich der vertraglich gesicherten Umsätze hieraus in den nächsten 12 Monaten) stieg gegenüber dem 30.09.2025 (Mio. EUR 139,6) um 16 Prozent auf Mio. EUR 161,4. Die Umsatzrendite bezogen auf das operative Ergebnis (EBIT) liegt mit 37 Prozent (Vj. 35 Prozent) vor allem aufgrund des unverändert konsequenten Kostenmanagements sowie weiterer Produktivitätssteigerungen durch den Einsatz von KI, insbesondere im Bereich Innovation & Development, oberhalb des vom Vorstand für das Gesamtjahr 2026 prognostizierten und zum ersten Quartal bereits angehobenen Niveaus von mindestens 34 Prozent. Bedingt durch die gute wirtschaftliche Entwicklung der vergangenen neun Monate erhöhte sich die Konzernliquidität um 26 Prozent auf Mio. EUR 158,9 (Vj. Mio. EUR 125,7). ATOSS sieht sich auch in einem anhaltend anspruchsvollen gesamtwirtschaftlichen Umfeld gut positioniert, den eingeschlagenen profitablen Wachstumskurs nachhaltig fortzusetzen und zusätzliche Marktpotenziale über alle Kundensegmente hinweg zu erschließen. Grundlage hierfür sind neben den technologisch führenden Softwarelösungen insbesondere das attraktive und skalierbare Geschäftsmodell, die hohe finanzielle Stabilität sowie die zunehmende Visibilität und Planbarkeit der Umsätze durch den kontinuierlichen Ausbau des Cloudgeschäfts und der damit verbundenen wiederkehrenden Umsätze. Zusätzliche Wachstumschancen ergeben sich aus der fortschreitenden Digitalisierung personalintensiver Geschäftsprozesse sowie den steigenden Anforderungen an Flexibilität, Effizienz und Produktivität. Die dynamische Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz bewertet ATOSS dabei als weiteren wichtigen Treiber, um Effizienz- und Produktivitätspotenziale zu erschließen, datenbasierte Entscheidungsprozesse im Workforce Management zu optimieren und den Kundennutzen der Lösungen kontinuierlich auszubauen. Auf Grundlage der positiven Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 und der anhaltend starken Entwicklung der wiederkehrenden Umsätze bestätigt der Vorstand die Umsatzprognose für das Gesamtjahr. Die wiederkehrenden Umsätze entwickeln sich weiterhin sehr erfreulich und liegen nach dem dritten Quartal am oberen Ende der Erwartungen. Gleichzeitig bleiben die Umsätze mit On-Premises-Lizenzen aktuell hinter den Erwartungen zurück. Vor diesem Hintergrund geht der Vorstand für das Geschäftsjahr 2026 derzeit von Gesamtumsätzen am unteren Ende der prognostizierten Bandbreite von Mio. EUR 210 bis Mio. EUR 215 aus. Zugleich wirkt sich die positive Entwicklung der wiederkehrenden Umsätze in Verbindung mit den erreichten Effizienzsteigerungen positiv auf die Ertragskraft aus. Daher hebt der Vorstand die Prognose für die EBIT-Marge erneut auf nunmehr rund 37 Prozent an. Damit ist die Gesellschaft auf Kurs, das Geschäftsjahr 2026 mit neuen Höchstwerten bei Umsatz und Ergebnis und somit mit dem 21. Rekordabschluss in Folge abzuschließen. In Vorbereitung des planmäßig für den Jahreswechsel vorgesehenen Wechsel des Vorstandsvorsitzenden Andreas Obereder vom Vorstand in den Aufsichtsrat der Gesellschaft ist Klaus Bauer mit Ablauf des 30. September 2026 aus dem Aufsichtsrat zurückgetreten. Mit seinem Ausscheiden endet zugleich seine Tätigkeit als Vorsitzender des Prüfungsausschusses der ATOSS Software SE. Die Gesellschaft dankt Klaus Bauer für seine langjährige und engagierte Tätigkeit im Aufsichtsrat sowie für seinen wertvollen Beitrag zur Arbeit des Gremiums. Besondere Anerkennung gebührt seinem Wirken als Vorsitzender des Prüfungsausschusses, in dessen Rahmen er seine umfassende Erfahrung und fachliche Expertise eingebracht hat.

KONZERN-ÜBERBLICK NACH IFRS: 9-MONATSVERGLEICH IN TEUR 01.01.2026

- 30.09.2026 Anteil am

Gesamtumsatz 01.01.2025

- 30.09.2025 Anteil am

Gesamtumsatz Veränderung

2026 zu 2025 Umsatz 155.802 100% 139.327 100% 12% Software 117.490 75% 103.178 74% 14% Cloud & Subscriptions 85.195 55% 67.552 48% 26% Wartung 28.581 18% 29.580 21% -3% Lizenzen 3.715 2% 6.046 4% -39% Beratung 31.186 20% 29.576 21% 5% Hardware 3.220 2% 2.833 2% 14% Sonstiges 3.906 3% 3.741 3% 4% EBITDA 60.886 39% 51.683 37% 18% EBIT 57.292 37% 48.167 35% 19% EBT 58.049 37% 50.498 36% 15% Nettoergebnis 38.963 25% 34.056 24% 14% Cash Flow (operativ) 75.720 49% 49.474 36% 53% Liquidität (1),(2) 158.935 125.690 26% EPS in Euro 2,45 2,14 14% Mitarbeiter (3) 844 853 -1%

KONZERN-ÜBERBLICK NACH IFRS: QUARTALSENTWICKLUNG IN TEUR



Q3/26 Q2/26 Q1/26 Q4/25 Q3/25 Umsatz 52.569 51.791 51.442 49.931 47.240 Software 39.798 39.406 38.286 37.502 34.938 Cloud & Subscriptions 29.509 28.655 27.031 25.132 23.435 Wartung 9.426 9.533 9.621 9.631 9.730 Lizenzen 863 1.218 1.634 2.739 1.773 Beratung 10.215 9.856 11.115 10.052 10.127 Hardware 1.073 1.279 868 846 855 Sonstiges 1.483 1.250 1.173 1.530 1.321 EBITDA 22.243 19.284 19.359 21.200 18.390 EBIT 21.071 18.062 18.159 19.961 17.182 EBIT-Marge in % 40% 35% 35% 40% 36% EBT 21.462 17.673 18.914 21.443 18.254 Nettoergebnis 14.404 11.763 12.796 14.311 12.336 Cash Flow (operativ) 38.632 -2.587 39.675 -2.242 34.770 Liquidität (1),(2) 158.935 121.318 162.068 123.232 125.690 EPS in Euro 0,91 0,74 0,80 0,90 0,77 Mitarbeiter (3) 844 861 862 856 853 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, kurzfristige und langfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte (Einlagen, Gold) zum Stichtag, bereinigt um Fremdmittel (Darlehen) Dividende von EUR 2,28 je Aktie (TEUR 36.266) am 06.05.2026; Dividende von EUR 2,13 je Aktie (TEUR 33.880) am 06.05.2025 zum Quartals-/Jahresende

Anstehende Termine: 23.11.2026 ATOSS auf dem deutschen Eigenkapitalforum ATOSS Die ATOSS Software SE ist Anbieter von Technologie- und Beratungslösungen für professionelles Workforce Management und bedarfsoptimierten Personaleinsatz. Ob klassische Zeitwirtschaft, mobile Apps, detaillierte Personalbedarfsermittlung, anspruchsvolle Einsatzplanung oder strategische Kapazitäts- und Bedarfsplanung, ATOSS hat die passende Lösung - in der Cloud oder On-Premises. Die modularen Produktfamilien zeichnen sich durch höchste Funktionalität, High-End Technologie und Plattformunabhängigkeit aus. ATOSS Workforce Management Lösungen leisten bei ihren Kunden einen messbaren Beitrag zu mehr Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig sorgen sie für mehr Planungsgerechtigkeit und Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Zu den Kunden gehören Unternehmen wie ALDI SÜD, ATU, C&A, Deutsche Bahn, Douglas, Edeka, Lufthansa, Landeshauptstadt München, LMU Klinikum München, OBI, Universitätsklinikum Frankfurt und W.L. Gore & Associates. Weitere Informationen: www.atoss.com ATOSS Software SE Investor Relations Rosenheimer Straße 141 h D-81671 München Tel.: +49 (0) 89 4 27 71 - 0 investor.relations@atoss.com



23.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News