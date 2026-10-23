Das Power Keyboard von Clicks macht das iPhone zum Ersatz-Blackberry. Die Idee ist spannend. Die Umsetzung auch? Unser Autor hat es ausprobiert. Manche würden es als puren Stress bezeichnen. Aber ich liebe es, auf einer Messe wie dem Mobile World Congress oder der IFA unterwegs zu sein und beim hektischen Gang von einem Meeting zum nächsten noch ein, zwei Mails auf meinem iPhone abzuarbeiten. Die Kunst, beim Schreiben dem Gegenverkehr in den vollen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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