Die Almonty-Aktie setzt ihren steilen Abwärtstrend ungebremst fort. Am Donnerstag verliert der Rohstofftitel weitere -6,32% und fällt auf 8,75 US$. Damit ist der Kurs der Almonty-Aktie inzwischen weit vom Rekordhoch bei 24,39 US$ entfernt. Allerdings erreicht die Korrektur nun einen technisch wichtigen Bereich, in dem eine erste Gegenbewegung starten könnte. Chartanalyse zur Almonty-Aktie Seit dem Rekordhoch bewegt sich die Almonty-Aktie in einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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