Die Micron-Aktie steht nach ihrer außergewöhnlichen Rallye erneut unter massivem Verkaufsdruck. Am Donnerstag verliert der Halbleitertitel -6,26% und fällt auf 856,49 US$. Damit wurde eine wichtige Unterstützung durchbrochen. Während kurzfristig weitere Verluste drohen, deutet auch das langfristige Elliott-Wellen-Szenario auf eine möglicherweise umfangreichere Korrektur nach dem Rekordlauf hin. Chartanalyse zur Micron-Aktie Der Kurs der Micron-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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