Während KI-Aktien unter Druck geraten, läuft Apple zur Höchstform auf. Mit 27 Prozent Kursplus schlägt der iPhone-Hersteller die Tech-Giganten. Doch eine gefährlich hohe Bewertung birgt Risiken. Während die Wall Street zunehmend an den Milliardeninvestitionen in künstliche Intelligenz zweifelt, entwickelt sich ausgerechnet Apple zum großen Gewinner. Die Aktie des iPhone-Herstellers hat 2026 bereits 27 Prozent zugelegt und damit stärker zum Anstieg des S&P 500 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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