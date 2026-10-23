The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.10.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.10.2026
ISIN Name
XS2392462XXX WERFEN 21/26
USG38327AXXX GEOPARK 20/27 REGS
DE0001346XXX RABOBK NED. 96/26 ZO
XS2381043XXX ICBC 21/26 MTN
IT0005388XXX BCA PO.ADIGE 19/26 MTN
XS2377688XXX CH.HI-TECH.I 21/26
DE000NLB8XXX NORDLB OPF.16/26
CH0341725XXX HERO 16-26
USL00849AXXX ADECOAGRO 17/27 REGS
DE0001345XXX DT.BANK 96/26 ZO
XS1847692XXX IBERDROLA FIN. 18/26 MTN
USN27915AXXX DT.TELEK.INTL F.17/27REGS
XS2166754XXX SCHLUMB.FIN. 20/26
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.10.2026
ISIN Name
XS2392462XXX WERFEN 21/26
USG38327AXXX GEOPARK 20/27 REGS
DE0001346XXX RABOBK NED. 96/26 ZO
XS2381043XXX ICBC 21/26 MTN
IT0005388XXX BCA PO.ADIGE 19/26 MTN
XS2377688XXX CH.HI-TECH.I 21/26
DE000NLB8XXX NORDLB OPF.16/26
CH0341725XXX HERO 16-26
USL00849AXXX ADECOAGRO 17/27 REGS
DE0001345XXX DT.BANK 96/26 ZO
XS1847692XXX IBERDROLA FIN. 18/26 MTN
USN27915AXXX DT.TELEK.INTL F.17/27REGS
XS2166754XXX SCHLUMB.FIN. 20/26
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