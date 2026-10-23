Columbus - Im Rennen um das Gouverneursamt im US-Bundesstaat Ohio hat ein umstrittenes Wahlkampfvideo eine Kontroverse zwischen Präsident Donald Trump und seinen Republikanern entfacht. Der republikanische Kandidat Vivek Ramaswamy wollte seine demokratische Kontrahentin Amy Acton als Lügnerin darstellen und holte dafür deren Mutter in eines seiner Wahlkampfvideos. Der Schritt sorgte parteiübergreifend für harsche Kritik. Die Demokratin Acton hatte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab