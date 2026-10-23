Zürich - Der Spezialkunststoffhersteller Gurit hat in den ersten neun Monaten 2026 deutlich mehr umgesetzt. Dabei profitierten sämtliche Geschäftsbereiche von einer höheren Nachfrage. Die Prognose für das Gesamtjahr wird bestätigt. Der Umsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen stieg gegenüber der Vorjahresperiode um 11,1 Prozent auf 238,0 Millionen Franken, wie Gurit am Freitag mitteilte. Zu konstanten Wechselkursen resultierte ein Plus von 14,3 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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