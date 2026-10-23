WIESBADEN (ots) -Auftragseingang im Bauhauptgewerbe, August 2026+23,0 % zum Vormonat (real, saison- und kalenderbereinigt)+17,3 % zum Vorjahresmonat (real, kalenderbereinigt)+23,8 % zum Vorjahresmonat (nominal, unbereinigt)Umsatz im Bauhauptgewerbe, August 2026+4,9 % zum Vorjahresmonat (real, unbereinigt)+10,1 % zum Vorjahresmonat (nominal, unbereinigt)Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Bauhauptgewerbe ist im August 2026 gegenüber Juli 2026 kalender- und saisonbereinigt um 23,0 % gestiegen. Bedingt durch mehrere Großaufträge war dies der höchste saisonbereinigte Anstieg zum Vormonat im Bauhauptgewerbe seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1991. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, nahm der Auftragseingang im Hochbau um 12,4 % und im Tiefbau um 31,6 % zu. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich war der kalender- und saisonbereinigte Auftragseingang von Juni 2026 bis August 2026 um 7,6 % höher als in den drei Monaten zuvor (Hochbau: +0,6 %; Tiefbau: +13,8 %).Im Vergleich zum Vorjahresmonat August 2025 stieg der reale, kalenderbereinigte Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im August 2026 um 17,3 %. Im Hochbau fiel der Auftragseingang um 1,7 % und im Tiefbau stieg er um 36,4 %. Der nominale (nicht preisbereinigte) Auftragseingang lag 23,8 % über dem Vorjahreswert.Umsatz real 4,9 % höher als im VorjahresmonatDer reale Umsatz im Bauhauptgewerbe war im August 2026 um 4,9 % höher als im Vorjahresmonat. Der nominale Umsatz stieg im gleichen Zeitraum um 10,1 % auf 10,9 Milliarden Euro.Die Zahl der im Bauhauptgewerbe tätigen Personen nahm im August 2026 gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,5 % auf rund 548 000 Personen zu. Alle Angaben beziehen sich auf Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr tätigen Personen.Methodische Hinweise:In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen Vergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der Vergleich der kalender- und saisonbereinigten Werte zum Vormonat/Vorquartal. Hieraus lässt sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der kalenderbereinigte Vorjahresvergleich dient einem längerfristigen Niveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungen und Kalendereffekten unabhängig.Der Monatsbericht im Bauhauptgewerbe, aus dem die Angaben in dieser Pressemitteilung stammen, erfasst Betriebe von rechtlichen Einheiten mit 20 und mehr tätigen Personen, die überwiegend einer der folgenden wirtschaftlichen Tätigkeiten nachgehen: Errichtung von Hochbauten im Rohbau, Ausführen von Tief- oder Spezialbauarbeiten. Weitere methodische Hinweise finden sich in den Erläuterungen zur Statistik und der Erläuterung zur Saisonbereinigung sowie in den Qualitätsberichten zum Baugewerbe.Weitere Informationen:Basisdaten und lange Zeitreihen zum Bauhauptgewerbe können über Tabellen Monatsbericht im Bauhauptgewerbe (44111) und Auftragsbestand im Bauhauptgewerbe (44141) in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden.Die Ergebnisse zum Auftragseingang im Bauhauptgewerbe sind auch im "Dashboard Konjunktur" (www.dashboard-konjunktur.de) verfügbar. In diesem Datenportal bündelt das Statistische Bundesamt hochfrequente Indikatoren der amtlichen Statistik und weiterer Datenanbieter zu den Themen Wirtschaft und Finanzen sowie Arbeitsmarkt, Bauen und Energie.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:Konjunktur des BaugewerbesTelefon: +49 611 75 4733www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6376333