Annaberg-Buchholz (ots) -Alte Villen, Stadthäuser oder denkmalgeschützte Gebäude gelten oft als energetische Problemfälle. Hohe Heizkosten, schlechte Dämmung und strenge Auflagen machen Sanierungen kompliziert. Viele Eigentümer wissen deshalb nicht, welche Maßnahmen überhaupt erlaubt und wirtschaftlich sinnvoll sind.Gerade bei denkmalgeschützten Gebäuden entscheidet nicht die radikalste Maßnahme, sondern die klügste Kombination. Wer falsch saniert, zahlt doppelt - wer richtig plant, spart Energie, ohne den Charakter des Hauses zu zerstören. Hier erfahren Sie, wie Eigentümer schwierige Altbauten energetisch verbessern können, welche Fehler besonders teuer werden - und warum Denkmalschutz und Energieeffizienz kein Widerspruch sein müssen.Nicht nur die Dämmung entscheidetHistorische Gebäude stammen meist aus einer Zeit, in der heutige energetische Standards noch keine Rolle spielten. Gleichzeitig lassen sich Maßnahmen, die bei einem Neubau selbstverständlich wären, nicht ohne Weiteres übertragen. Fassaden, Fenster und Dächer können geschützt sein, außerdem funktionieren historische Konstruktionen bauphysikalisch anders als moderne Gebäude. Dennoch bestehen inzwischen zahlreiche Möglichkeiten, den Energieverbrauch zu reduzieren, ohne massiv in die historische Substanz einzugreifen. Dafür sollte der Blick jedoch nicht ausschließlich auf der Dämmung liegen.Ebenso relevant sind Wärmeerzeugung, niedrige Systemtemperaturen, Wärme- und Stromspeicherung sowie eine intelligente Steuerung der Energieflüsse. Werden diese Komponenten aufeinander abgestimmt, können sich Energiebedarf und laufende Kosten verringern. Welche Maßnahmen dafür infrage kommen, hängt allerdings stark vom jeweiligen Gebäude ab. Ein sinnvoller Ausgangspunkt ist deshalb, zunächst die größten Energieverbraucher zu identifizieren.Technik muss zum Gebäude passenHäufig bietet gerade die Wärmeversorgung einen besonders großen Hebel. Lohnenswert sind in denkmalgeschützten Gebäuden beispielsweise Niedertemperatur-Heizsysteme in Kombination mit unterschiedlichen Wärmeerzeugern. Abhängig vom Gebäude kommen unter anderem Wärmepumpen, Geothermie beziehungsweise Erdwärme, Biomasse oder hybride Heizsysteme infrage. Entscheidend ist dabei nicht, eine bestimmte Technologie grundsätzlich zu bevorzugen, sondern eine Lösung zu wählen, die zum jeweiligen Gebäude passt.Auch Photovoltaik muss bei einem Denkmal nicht zwangsläufig ausgeschlossen werden. Statt eine historische Dachfläche möglichst vollständig mit Modulen zu belegen, kann eine kleinere Anlage an einer geeigneten Stelle oder auf einem Nebengebäude sinnvoller sein. In Verbindung mit Strom- oder Wärmespeichern kann zudem eine begrenzte Anlage einen Beitrag dazu leisten, den Energiebezug des Gebäudes zu reduzieren.Einzelmaßnahmen können neue Probleme schaffenBesondere Vorsicht ist allerdings geboten, wenn Maßnahmen unabhängig voneinander geplant werden. So können Dämmstoffe oder Dämmputze durchaus sinnvoll sein, allerdings müssen sie zum vorhandenen Wandaufbau und insbesondere zum Feuchtehaushalt passen. Wird beispielsweise eine Dämmung eingebaut, ohne das Feuchteverhalten der bestehenden Konstruktion zu berücksichtigen, können Schäden an Wänden, Putzen oder Holzkonstruktionen entstehen.Ähnliche Risiken bestehen beim Austausch alter Fenster. Moderne Fenster sind in der Regel deutlich dichter als historische Konstruktionen. Werden sie eingebaut, ohne gleichzeitig Lüftung, Wärmebrücken und Feuchtigkeit im Gebäude zu berücksichtigen, kann sich Kondenswasser an anderen Bauteilen bilden. Im schlimmsten Fall entstehen Feuchte- und Schimmelschäden oder historische Bausubstanz wird dauerhaft beeinträchtigt.Hinzu kommt ein wirtschaftliches Risiko: Eine technisch aufwendige Einzelmaßnahme kann viel Geld kosten, obwohl sie den Energieverbrauch nur geringfügig reduziert. Deshalb sollte vor der Umsetzung immer geprüft werden, wie groß der tatsächliche energetische und wirtschaftliche Effekt einer Maßnahme voraussichtlich ist.Erst analysieren, dann sanierenEine sinnvolle energetische Modernisierung beginnt deshalb mit einer gründlichen Bestandsaufnahme. Dabei wird untersucht, wie das Gebäude konstruiert ist, wo die größten Energieverluste beziehungsweise Energiekosten entstehen und welche historische Substanz erhalten werden muss. Gleichzeitig lässt sich prüfen, welche technischen Lösungen überhaupt infrage kommen und ob sie wirtschaftlich sinnvoll umgesetzt werden können.Energieberatung, Fachplanung und Denkmalschutz sollten dabei möglichst früh zusammenspielen. Wird zunächst eine technische Lösung vollständig geplant und erst anschließend mit der Denkmalpflege abgestimmt, können aufwendige Umplanungen notwendig werden. Ein Gesamtkonzept ermöglicht dagegen, Gebäudehülle, Heizung, Stromerzeugung, Wärme- und Stromspeicherung sowie Steuerung gemeinsam zu betrachten und einzelne Maßnahmen sinnvoll aufeinander abzustimmen. Die Sanierung muss dabei nicht zwingend in einem Schritt erfolgen. Ein langfristiger Plan kann festlegen, welche Maßnahmen zuerst umgesetzt werden und welche später folgen.Intelligente Technik eröffnet neue MöglichkeitenTechnische Entwicklungen der vergangenen Jahre erleichtern es zusätzlich, historische Gebäude energieeffizienter zu betreiben. Fortschritte gibt es beispielsweise bei Wärmepumpensystemen, Geothermie, Brauchwasser-Wärmepumpen, hybriden Heizungen sowie Strom- und Wärmespeichern.Besonders relevant ist die Möglichkeit, Erzeugung, Speicherung und Verbrauch miteinander zu verknüpfen. Eine intelligente Steuerung kann beispielsweise berücksichtigen, wann selbst erzeugter Strom zur Verfügung steht, wann Energie gespeichert und wann sie für Heizung oder andere Verbraucher eingesetzt werden sollte. In Verbindung mit dynamischen Stromtarifen kann zudem berücksichtigt werden, zu welchen Zeiten Strom günstiger verfügbar ist.Damit zeigt sich: Denkmalschutz und Energieeffizienz müssen sich nicht gegenseitig ausschließen. Bei schwierigen Altbauten liegt die Lösung häufig nicht in einer einzelnen radikalen Sanierungsmaßnahme, sondern in einer durchdachten Kombination verschiedener Technologien und behutsamer Eingriffe. Wer das Gebäude zunächst als Ganzes analysiert und anschließend passende Maßnahmen aufeinander abstimmt, kann den Energieverbrauch reduzieren, laufende Kosten senken und gleichzeitig den historischen Charakter des Gebäudes bewahren.Über Nick Dietrich:Nick Dietrich ist Unternehmer und Immobilienentwickler mit Schwerpunkt auf ganzheitlichen Energiekonzepten im Bestand. Seit über 15 Jahren verbindet er Immobilienentwicklung, Gebäudetechnik und Energieversorgung zu wirtschaftlichen Lösungen. Mit einem Netzwerk aus acht eigenen Unternehmen und zahlreichen Beteiligungen realisiert er Projekte von der energetischen Sanierung bis zur Quartiersentwicklung. Rund 1.000 Wohnungen hat er bereits modernisiert und revitalisiert. Mehr Informationen unter: https://solvigo.io/Pressekontakt:Nick DietrichSolvigo Energy GmbHeine Marke der TGA Annaberg GmbHE-Mail: hello@solvigo.ioWebsite: https://solvigo.io/Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Technische Gebäudeausrüstung Annaberg GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182424/6376327