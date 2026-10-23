Berlin (ots) -Am Berliner Wittenbergplatz blicken Passanten derzeit nicht nur auf Straßen und Fassaden, sondern in faszinierende Facettenaugen: In einer Freiluft-Ausstellung präsentiert die Deutsche Wildtier Stiftung gemeinsam mit der Wall GmbH noch bis zum 29. Oktober zwanzig eindrucksvolle Makroaufnahmen des Berliner Nachwuchsfotografen Alexis Tinker-Tsavalas. Er ist der diesjährige Gewinner des "Rising Star Portfolio Award" - eine Auszeichnung im Rahmen des renommierten internationalen Fotowettbewerbs "Wildlife Photographer of the Year", der jährlich vom Natural History Museum in London verliehen wird.Ob farbenprächtige Goldwespen, plüschige Weinschwärmer oder blitzschnelle Springspinnen - die Motive der Ausstellung wirken auf den ersten Blick wie Einblicke in eine exotische Welt. Doch alle gezeigten Arten sind in Berlin und Brandenburg heimisch. Alexis Tinker-Tsavalas hat die Fotos im Grunewald, im Freizeitpark Marienfelde, aber auch auf ganz gewöhnlichen Grünstreifen mitten an vielbefahrenen Straßen und in kleinen Parks gemacht. "Ich muss nicht weit reisen, um beeindruckende und faszinierende Natur zu entdecken und sichtbar zu machen", sagt der 19-Jährige.Tiere zu fotografieren, die oft nur ein oder zwei Millimeter groß sind, erfordert extrem hohe Präzision und technisches Geschick. Um die winzigen Motive bei starker Vergrößerung von den Augen bis zum Hinterleib gestochen scharf abzubilden, nutzt Alexis Tinker-Tsavalas die Technik des sogenannten Focus Stacking. Dabei fügt er zahlreiche Einzelaufnahmen auf unterschiedlichen Schärfeebenen zu einem detailreichen Gesamtkunstwerk zusammen. Ein entscheidendes Gestaltungselement ist dabei das Licht, das den Blick des Betrachters lenkt und kleinste Details der Insekten sichtbar macht.Mit der Ausstellung "Klein und bunt - wilde Berliner" auf dem Wittenbergplatz möchte die Deutsche Wildtier Stiftung das Bewusstsein für den Schutz urbaner Lebensräume schärfen. Passend dazu lädt die Stiftung mit Stadtnatur-Rallyes in allen Berliner Bezirken dazu ein, die heimische Tierwelt selbst zu erkunden. Die Rallyes entstanden im Rahmen des von der Berliner Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt geförderten Projekts "Mehr Bienen für Berlin" und sind in der App Actionbound (https://www.wildbiene.org/stadtnatur-rallyes) abrufbar. Preisträger Alexis Tinker-Tsavalas rät allen Nachwuchsentdeckern, sich möglichst oft die Zeit zu nehmen, um ganz genau hinzusehen: "Wer Geduld und Neugier mitbringt, der entdeckt ganz schnell das faszinierende Leben, das überall umherfliegt und krabbelt."Hier geht es zum Interview mit Alexis Tinker-Tsavalas auf dem Wittenbergplatz: https://www.youtube.com/watch?v=YhYhC9nokxwEin Foto zum kostenlosen Download für eine einmalige Verwendung gibt es hier: https://share.mediaflow.com/de/?AVQBTNJSC5 (Bildunterschrift: Dichtpunktiertes Walzenhalsbockpaar beim Sex. Foto: Alexis Tinker-Tsavalas / Royal Entomological Society Photography Competition 2025). Interview-Anfragen zu Alexis Tinker-Tsavalas werden gerne weitergeleitet..Pressekontakt:Jenifer CalviPressereferentinDeutsche Wildtier StiftungLucy-Borchardt-Straße 2+4940970786914j.calvi@DeutscheWildtierStiftung.deOriginal-Content von: Deutsche Wildtier Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/37587/40000222