



SEOUL, Südkorea, Oct. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SECO, die Automobilteilemarke von SEOJIN AUTOMOTIVE, blickt anlässlich ihres 60-jährigen Jubiläums im Jahr 2026 auf sechs Jahrzehnte Erfahrung zurück und unterstreicht ihr anhaltendes Engagement für Qualität, Langlebigkeit, Sicherheit und ein wettbewerbsfähiges Preis-Leistungs-Verhältnis.

SECO wurde 1966 gegründet und hat sich nicht nur durch die Lieferung von Originalausrüstungsteilen (OEM) an globale Automobilhersteller einen guten Ruf erworben, sondern auch durch die Bereitstellung von Ersatzteilen für den Aftermarket, die auf die Bedürfnisse von Händlern, Werkstätten und verschiedenen Endverbrauchern zugeschnitten sind. Heute bietet SECO Aftermarket ein breites Sortiment an Ersatzteilen für wichtige Fahrzeugsysteme an, darunter Kupplungen, Bremsbeläge, Fahrwerkskomponenten, Stoßdämpfer, Gleichlaufgelenke (CV-Gelenke), Lager, Zündungskomponenten und weitere wichtige Anwendungen.

"Seit 60 Jahren arbeiten wir daran, Produkte anzubieten, auf die sich unsere Kunden und Geschäftspartner verlassen können. Unser Fokus bleibt klar: gleichbleibende Produktqualität, zuverlässige Leistung und praktischer Mehrwert für den globalen Kfz-Ersatzteilmarkt", fügte SECO hinzu.

SECO Aftermarket führt für sein gesamtes Produktsortiment Qualitätskontrollen auf Grundlage der OE-Standards durch. Dieser Ansatz unterstützt einheitliche Fertigungs- und Prüfprozesse und hilft Kunden gleichzeitig dabei, Ersatzteile für den Kfz-Aftermarket mit Vertrauen auszuwählen. Durch die Kombination eines breiten Produktsortiments mit einem Schwerpunkt auf Langlebigkeit und Sicherheit möchte SECO zu einer effizienten Fahrzeugwartung und langfristigen Kundenzufriedenheit beitragen.

Das Aftermarket-Produktportfolio des Unternehmens ist darauf ausgelegt, den sich wandelnden Anforderungen der Kfz-Service- und Vertriebsnetze gerecht zu werden. Die Produkte wurden entwickelt, um unter alltäglichen Fahrbedingungen eine zuverlässige Leistung zu bieten und gleichzeitig eine wettbewerbsfähige Alternative für Unternehmen darzustellen, die hochwertige Ersatzteile und eine effiziente Beschaffung suchen.

"Das 60-jährige Jubiläum von SECO ist nicht nur eine Feier unserer Geschichte, sondern auch ein Versprechen für die Zukunft", fügte SECO hinzu. "Wir werden weiterhin durch Qualität Vertrauen schaffen, unser Produktangebot erweitern und Mehrwert für unsere Partner im gesamten Kfz-Ersatzteilmarkt schaffen."

SECO Aftermarket lädt Automobilteilehändler, Teileeinkäufer, Werkstätten und Branchenexperten ein, sich näher über das Produktsortiment und die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit zu informieren.

Weitere Informationen zu SECO Aftermarket finden Sie unter den folgenden Links.

Website: https://secoautomotive.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/seojinautomotive

E-Mail: amt18200@secoautomotive.com

Online-Katalog: www.secoautomotive.co.kr

Media Contact:

Sungjun Park

Tel: +82 2 2135 1758

Email: dylanpark@secoautomotive.com

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