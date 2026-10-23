Pictet ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 23
|Valuation Date
|Name
|ISIN
|Currency
|Units
|NAV per Unit
|22/10/2026
|PICTET AI ENHANCED US EQUITY UCITS ETF
|IE000DWHLXXX
|USD
|2840000
|10.6539
|22/10/2026
|PICTET AI ENHANCED WORLD EQUITY ETF USD Dis
|IE00043ZIXXX
|USD
|1290000
|10.4779
|22/10/2026
|PICTET AI ENHANCED WORLD EQUITY ETF USD Acc
|IE000JBZXXXX
|USD
|49380000
|10.5042
|22/10/2026
|PICTET AI ENHANCED WORLD EQUITY ETF USD Acc
|IE000JBZXXXX
|GBP
|49380000
|10.5042
|22/10/2026
|PICTET AI ENHANCED WORLD EX-US EQUITY UCITS ETF USD Dis
|IE000RYWBXXX
|USD
|110000
|10.1188
|22/10/2026
|PICTET AI ENHANCED WORLD EX-US EQUITY UCITS ETF USD Acc
|IE000MS76XXX
|USD
|9830000
|10.1704
|22/10/2026
|PICTET AI ENHANCED EMERGING EQUITY UCITS ETF
|IE000XLNXXXX
|USD
|8250000
|9.2906
© 2026 PR Newswire