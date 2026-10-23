Datum der Anmeldung:
19.10.2026
Aktenzeichen:
B13-70/26
Unternehmen:
Thales SA, Meudon (FRA), Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., Neu-Taipeh (TWN) und Radiall SA, Aubervilliers (FRA); Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens
Produktmärkte:
ausgelagerte Montage- und Testdienstleistungen für Halbleiter
19.10.2026
Aktenzeichen:
B13-70/26
Unternehmen:
Thales SA, Meudon (FRA), Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., Neu-Taipeh (TWN) und Radiall SA, Aubervilliers (FRA); Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens
Produktmärkte:
ausgelagerte Montage- und Testdienstleistungen für Halbleiter
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