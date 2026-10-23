Datum der Anmeldung:
19.10.2026
Aktenzeichen:
B1-149/26
Unternehmen:
BKW AG, Bern (Schweiz); Mittelbarer Kontroll- und Anteilserwerb an der Gerber Architekten GmbH und der Gerber Architekten International GmbH, beide Dortmund
Produktmärkte:
Architektur- und Planungsdienstleistungen
19.10.2026
Aktenzeichen:
B1-149/26
Unternehmen:
BKW AG, Bern (Schweiz); Mittelbarer Kontroll- und Anteilserwerb an der Gerber Architekten GmbH und der Gerber Architekten International GmbH, beide Dortmund
Produktmärkte:
Architektur- und Planungsdienstleistungen
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