Berlin (ots) -Nach einem Jahr Pause ist der Deutsche Prospekt Award zurück. Die Jury hat 29 Arbeiten in den Kategorien Regional, Klassik Food & Klassik Non-Food für die Shortlist nominiert. Wer Gold, Silber und Bronze gewinnt, entscheidet sich am 27. Oktober in Essen.Der Deutsche Prospekt Award ist zurück: Nach einer Pause im vergangenen Jahr wurden 2026 insgesamt 130 Prospekte eingereicht. Eine zehnköpfige Fachjury aus Wirtschaft, Medien, Marktforschung, Agenturen und Wissenschaft hat daraus 29 Arbeiten für die Shortlist ausgewählt. Damit schaffte es weniger als ein Viertel aller Einreichungen in die engere Wahl. Wer auf der Shortlist steht, gehört aus Sicht der Jury bereits zu den besten Arbeiten des Jahres.Besonders stark vertreten ist in diesem Jahr die Kategorie Regional. Neben vielen etablierten Handelsunternehmen beteiligten sich auch neue Teilnehmer am Wettbewerb. Die Jury beobachtete zudem ein hohes Qualitätsniveau, insbesondere bei der Verknüpfung gedruckter Prospekte mit digitalen Angeboten."Mehr als 70 Einreichungen in der Kategorie Regional zeigen, welche Bedeutung der Prospekt gerade für regionale und mittelständische Unternehmen hat. Gleichzeitig steigt die Qualität in der Breite, besonders bei der Verzahnung von Print und Online. Aus diesem starken Teilnehmerfeld die besten Arbeiten auszuwählen, war entsprechend anspruchsvoll," erklärt Sebastian Schaeffer, Geschäftsführer im BDZV für den Bereich Kostenlose Wochenzeitungen und Mitglied der Jury.Die ShortlistKategorie Regional- Bäckerei Behrens- Buss Wohnen- ebl-naturkost- Engelhorn- Erfurt Tourismus- Etges & Dächert Trier- Hieber's Frische Center- RhönEnergie Fulda- SAUTER grün erleben- Sparkasse Rhein-Haardt- Stadt Witten- V-MarktKategorie Klassik Food- ALDI Nord- denns BioMarkt- Kaufland- Lidl- Netto Marken-DiscountKategorie Klassik Non-Food- Blumen Risse- dm- EURONICS- Fressnapf- hagebau- Kölle Zoo- mömax- OBI- RENO- Teppich KibekWelche Arbeiten mit Gold, Silber und Bronze ausgezeichnet werden, entscheidet sich am Dienstag, 27. Oktober 2026. Die Verleihung des Deutschen Prospekt Awards findet im Rahmen der BVDA-Tagung im FUNKE Event-Center in Essen statt. In jeder der drei Kategorien werden die besten Arbeiten prämiert. Durch die Preisverleihung führt Sebastian Schaeffer.Die Jury des Deutschen Prospekt Awards 2026- Dirk Engel (freier Markt- und Mediaforscher)- Katja Heintschel von Heinegg (Zentralverband der Deutschen Werbewirtschaft)- Babak Kharabi (liv.biz Medien / Buttinale 73)- Ralf Richter (Agentur taste)- Andreas Riekötter (IFH MEDIA ANALYTICS)- Thomas Sarnowski (MediaMarktSaturn Retail Group)- Sebastian Schaeffer (Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger)- Guido Schneider (Fachjournalist, unter anderem für Horizont und Lebensmittelzeitung)- Prof. Dipl.-Des. Stan Skolnik (IU Internationale Hochschule Hamburg)- Haldun Tuncay (Mediengruppe Parzeller)Weitere Informationen zur Preisverleihung und zu allen Nominierten: www.deutscherprospektaward.dePressekontakt:Sebastian SchaefferGeschäftsführer im BDZV für denBereich Kostenlose WochenzeitungenTel.: 030/726298-2824Mail: presse@bvda.deOriginal-Content von: Bundesverband kostenloser Wochenzeitungen e.V. (BVDA), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55849/6376401