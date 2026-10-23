München (ots) -- In Folge 5 und 6 sorgt eine wilde Halloweenparty für Ablenkung- Ein Exit-Fluch lässt alle Betten verschwinden und Sam ist wütend- "CoupleChallenge - Halloween Edition" jeden Freitag zwei neue Folgen auf RTL+ und am 30. und 31. Oktober ab 20:15 Uhr bei RTLZWEIBei "CoupleChallenge - Halloween Edition" folgt auf eine wilde Partynacht eine Exit-Challenge in Ketten. Das ausgeschiedene Couple hinterlässt einen Fluch, dessen Folgen die Campbewohner erst nach der anschließenden Gruppenchallenge entdecken: Sämtliche Betten sind verschwunden - alle sollen auf dem Boden schlafen! Sam und Rafi reagieren empört und sind überzeugt, dass ihnen vertraglich ein Bett zusteht. "CoupleChallenge - Halloween Edition" jeden Freitag zwei neue Folgen auf RTL+ und am 30. und 31. Oktober ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI.Eine Nominierung bringt reichlich Gesprächsstoff - auch wegen eines Angebots von der Gruselpuppe Annamel an ihre Wahl-Erziehungsberechtigten Jerry und Chris. Anschließend zweifelt Rollo an seiner Reality-Karriere und Jerry an Giulianas Interesse. Eine wilde Halloweenparty verspricht Ablenkung.Am nächsten Morgen können sich zwei Couples keinen Kater leisten: In der Exit-Challenge müssen sie sich aus Ketten befreien und dafür sämtliche Schlösser öffnen. Es geht um den Verbleib im Camp. Das unterlegene Couple muss gehen, darf den Zurückgebliebenen zum Abschied aber noch einen bösen Fluch auferlegen.Anschließend führt eine Gruppenchallenge die Campbewohner über, auf und in den See. Dabei muss sich jede Person zwei Zeilen eines Hexenspruchs merken, den alle gemeinsam fehlerfrei vortragen sollen. Jeder falsche Vers kostet Geld.Erst bei der Rückkehr ins Camp zeigt sich, was der Exit-Fluch angerichtet hat: Sämtliche Betten sind verschwunden - die Campbewohner sollen auf dem Boden schlafen. Besonders Sam und Rafi sind aufgebracht: Sie sind sich sicher, dass ihnen vertraglich durchgehend ein Bett zusteht. Hilft gegen diesen Fluch ein Blick ins Kleingedruckte?Parallel laufen die Absprachen für eine mögliche nächste Nominierung. Doch Manipulationsversuche bleiben nicht unentdeckt - und die angespannte Stimmung entlädt sich lautstark ..."CoupleChallenge - Halloween Edition" jeden Freitag zwei neue Folgen auf RTL+ und am 30. und 31. Oktober ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Folge 5 und Folge 6 starten am 23. Oktober auf RTL+. Das Format wird von RTL Studios produziert.Weitere Infos und Pressefotos finden Sie hier: CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/couplechallenge-das-staerkste-team-gewinnt).Über "CoupleChallenge - Halloween Edition":"CoupleChallenge - Halloween Edition" ist ein Spin-off des Reality-Formats "CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt". Mehrere Teams, bestehend aus Liebes- und Freundschaftspaaren, treten in einem düsteren Halloween-Setting gegeneinander an und kämpfen um ein Preisgeld von bis zu 66.600 Euro. Fehler oder das Nichterfüllen von Aufgaben verringern die Gewinnsumme. In regelmäßigen Nominierungsrunden wählen die Paare zwei Couples aus, die in einer Exit-Challenge um ihr Weiterkommen kämpfen. Das unterlegene Couple muss die Show verlassen. Zusätzlich sorgen Halloween-Challenges, gruselige Aktionen, Schreckmomente und absurde Flüche für besondere Herausforderungen im Camp.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6376392