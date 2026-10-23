Prag (ots) -Deutschland macht seinen Gebäudebestand fit für die kommenden Jahrzehnte. Während sich die Debatte über Sanierungen vor allem auf die Energieeffizienz konzentriert, verdienen auch veraltete Eingangsbereiche, Türkommunikationssysteme und die Gebäudeverwaltung mehr Aufmerksamkeit. Die Modernisierung dieser Systeme erfordert dabei nicht immer einen vollständigen Austausch der Leitungen. Sie beginnt jedoch mit einer technischen Bestandsaufnahme und nicht mit der Auswahl von Produkten.Die Gebäude der Zukunft stehen möglicherweise bereits. In Deutschland, wo das Gebäude-Modernisierungsgesetz (GModG) seit Juli 2026 die europäischen Vorgaben schrittweise in die Praxis umsetzt, werden wie in ganz Europa Mehrfamilienhäuser saniert, die vor mehreren Jahrzehnten errichtet wurden. Ziel ist es, ihren Energieverbrauch zu senken und ihre Lebensdauer zu verlängern. Der Energieverbrauch ist jedoch nur ein Aspekt der langfristigen Zukunftsfähigkeit eines Gebäudes.Auch Türkommunikationssysteme altern. Kabel werden mit der Zeit beschädigt, analoge Gegensprechanlagen lassen sich zunehmend schwieriger warten und Immobilienverwalter benötigen praktikablere Lösungen, um Nutzer und Zutrittsberechtigungen zu verwalten. Die europäischen Vorgaben zur Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden schreiben den Austausch dieser Systeme nicht vor. Im Zuge einer Sanierung lohnt es sich jedoch, ihren Zustand zu überprüfen. Ihre Modernisierung erfordert dabei nicht zwangsläufig umfangreiche Bauarbeiten.Genau hier spielt intelligentes Retrofitting eine wichtige Rolle: Es erhält die Infrastruktur, die weiterhin ihren Zweck erfüllt, und ersetzt gezielt diejenigen Komponenten, die den betrieblichen Anforderungen des Gebäudes nicht mehr entsprechen."Die Sanierung eines Gebäudes sollte nicht bedeuten, dass alles Vorhandene ersetzt werden muss. Erfolgreiches Retrofitting beginnt damit, zu ermitteln, welche Teile der Infrastruktur weiterhin genutzt werden können und welche modernisiert werden müssen. So erhalten Systemintegratoren eine praktische Grundlage, um moderne Türkommunikationssysteme mit geringeren baulichen Eingriffen und einem klaren Konzept für die zukünftige Wartung einzuführen", sagt Michal Kratochvíl, Geschäftsführer von 2N.Mit dem beginnen, was bereits vorhanden istFür Systemintegratoren sollte jedes Retrofit-Projekt mit einer Bestandsaufnahme beginnen. Bevor Produkte ausgewählt werden, müssen die vorhandene Verkabelung geprüft und die Nutzung des Gebäudes analysiert werden. Dabei sollte auch festgelegt werden, wie die fertige Installation später verwaltet und gewartet werden soll.Befindet sich die bestehende Verkabelung in einem geeigneten Zustand, kann sie für die IP-basierte Türkommunikation weiterverwendet werden. Ist der Erhalt der Leitungen nicht möglich, können Anrufe von der Türsprechanlage über das Mobilfunknetz an WLAN-fähige Innenstationen oder direkt an die Smartphones der Bewohner weitergeleitet werden.Beide Ansätze lassen sich auch kombinieren: Wo es möglich ist, wird die vorhandene Verkabelung genutzt, während in anderen Gebäudebereichen alternative Lösungen zum Einsatz kommen. Diese drei Systemarchitekturen sind daher als Planungsoptionen zu verstehen, zwischen denen der Systemintegrator erst nach Prüfung der baulichen Gegebenheiten und der Netzwerkinfrastruktur des Gebäudes entscheidet.Das Ziel besteht nicht darin, neue Kabel um jeden Preis zu vermeiden. Vielmehr geht es darum, festzustellen, wo neue Infrastruktur tatsächlich erforderlich ist und wo die bestehende Infrastruktur eine zuverlässige Modernisierung ermöglicht.Auch an die Zeit nach der Installation denkenEin Retrofit-Projekt sollte nicht allein anhand der Hardwarekosten bewertet werden. Der Austausch noch funktionsfähiger Kabel, das Öffnen von Wänden und weitere Bauarbeiten können sowohl die Projektkosten als auch die Belastung für die Bewohner erhöhen.Ebenso wichtig ist die langfristige Produktunterstützung. 2N bietet eine fünfjährige Garantie, Reparaturen auch nach Ablauf der Garantiezeit sowie mehr als zehn Jahre Software-Support. Diese Leistungen helfen Systemintegratoren und ihren Kunden, auch über den Abschluss der Installation hinaus zu planen, und verringern das Risiko, weiterhin funktionsfähige Geräte vorzeitig ersetzen zu müssen.Die Fernverwaltung überträgt denselben Ansatz auf die Wartungsphase. Systemintegratoren können zahlreiche Updates und Überprüfungen durchführen, ohne das Gebäude vor Ort aufsuchen zu müssen. Immobilienverwalter können vereinbarte alltägliche Aufgaben übernehmen, darunter die Verwaltung von Bewohnerwechseln und die Anpassung von Zutrittsberechtigungen. Da das System über ein Netzwerk kommuniziert, gehört auch die Cybersicherheit zur langfristigen Unterstützung: 2N stellt Sicherheitsupdates in der Regel mindestens fünf Jahre nach dem Ende des Produktvertriebs bereit.Ebenso wichtig sind daher klar definierte Zuständigkeiten. Bei der Übergabe der Installation sollte festgelegt werden, wer die Nutzer verwaltet, wer Geräteeinstellungen ändert und wer für die zukünftige Wartung verantwortlich ist. Dokumentierte Schnittstellen und Verantwortlichkeiten sind für den langfristigen Betrieb ebenso wichtig wie die Hardware selbst.Retrofitting in der PraxisWie dieser Ansatz in der Praxis funktioniert, zeigt ein rund 50 Jahre altes Mehrfamilienhaus in Prag. Die bestehende Verkabelung in den Steigschächten wurde beibehalten, während neue Innenstationen und Türsprechstellen von 2N installiert wurden. Die Plattform My2N ergänzte das System um Anrufe auf Mobiltelefone und die Möglichkeit der Fernverwaltung.Anstatt das ursprüngliche System Komponente für Komponente zu ersetzen, entwickelte der Systemintegrator eine neue Lösung auf Basis der weiterhin nutzbaren Infrastruktur. Derselbe Ansatz lässt sich auch in deutschen Mehrfamilienhäusern umsetzen.Die Sanierungswelle in Deutschland bietet somit nicht nur die Möglichkeit, den Energieverbrauch bestehender Gebäude zu senken. Sie ist auch eine Chance, deren Eingangsbereiche und Türkommunikationssysteme auf die nächste Phase ihrer Lebensdauer vorzubereiten.Über 2N2N ist ein weltweit führender Anbieter von IP-basierten Zutrittskontrollsystemen, die ein hohes Sicherheitsniveau beim Zugang zu Wohn- und Gewerbegebäuden, Hotels und Schulen bieten. Seit der Einführung der weltweit ersten IP-Türsprechanlage im Jahr 2008 setzt 2N Maßstäbe bei technologischen Innovationen und legt einen besonderen Schwerpunkt auf Cybersicherheit, die bei der Entwicklung aller Produkte eine zentrale Rolle spielt. Moderne Lösungen von 2N ermöglichen einen einfachen und zugleich zuverlässigen Gebäudezutritt - dank der firmeneigenen, patentierten WaveKey-Technologie auch ohne Schlüssel. 2N-Produkte verbinden Premiumqualität mit modernem Design. Das Produktdesign des Unternehmens wurde bereits mit zahlreichen renommierten Auszeichnungen gewürdigt. 2N gehört seit 2016 zur Axis Group.Pressekontakt:Petra Danihelkovapetra.danihelkova@heroandoutlaw.comOriginal-Content von: 2N, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146243/6376390