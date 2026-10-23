Vossloh steigerte den Umsatz im dritten Quartal um 15,6 % ggü. Vorjahr auf 376,6 Mio. EUR, getrieben von der Konsolidierung von Sateba. Das EBIT sank hingegen um 22,8 % auf 24,2 Mio. EUR, belastet durch PPA-Effekte, Integrationsaufwendungen sowie höhere Material- und Logistikkosten. Dennoch bleibt der Auftragsbestand mit 1,09 Mrd. EUR hoch und sorgt für eine solide Umsatzvisibilität. Trotz eines negativen Free Cashflows von 77,5 Mio. EUR in den ersten neun Monaten erwartet das Management für das Geschäftsjahr 2026 einen deutlich positiven FCF, gestützt durch die saisonal starke Cash-Generierung im vierten Quartal und ein geringeres Working Capital. Wir senken unsere Schätzungen für die Geschäftsjahre 2026 und 2027, da die höheren Kosten erst mit Verzögerung an die Kunden weitergegeben werden können. Für 2027 erwarten wir jedoch eine Erholung der Ergebnisse, sobald die Integrationskosten nachlassen. Der langfristige Ausblick bleibt positiv, gestützt durch anhaltende Investitionen in die Schieneninfrastruktur sowie Wachstumschancen bei digitalen Lösungen und wiederkehrenden Serviceleistungen. Das vierte Quartal 2026 wird der erste Test für das Margenpotenzial sein, während das Geschäftsjahr 2027 entscheidend für die Beurteilung der Fortschritte auf dem Weg zu den Zielen von Vossloh für 2030 sein wird. Wir bestätigen unser BUY-Rating, senken jedoch unser Kursziel von 90,00 EUR auf 87,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/vossloh-ag





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