Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Situation an den Finanzmärkten bleibt herausfordernd, vor allem die Ausweitung der EWU-Spreads bereitet Sorgen, so die Analysten der Helaba.Französische Anleihen mit 10-jähriger Laufzeit hätten die 5%-Marke deutlich überschritten und würden mehr als 170 Basispunkte oberhalb vergleichbarer Bundesanleihen rentieren. Vor allem die Dynamik dieser Entwicklung sei beachtenswert. Die Kurse deutscher Staatsanleihen seien in Abwesenheit wichtiger Datenveröffentlichungen gestiegen, während der Euro seine Konsolidierung fortsetze. Am hiesigen Aktienmarkt sei es zu deutlichen Abschlägen gekommen. Heute richte sich das datenseitige Interesse auf die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes in Deutschland und der Eurozone. Leichte Stimmungsrückgänge sollten ins Kalkül gezogen werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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