Botschafter-Interview bei den Boutiquen Awards 2026: Björn Kogler von der LGT spricht im One On One von Mein Geld TV mit Sven Hoppenhöft über Liechtenstein als Fondsstandort, ELTIFs und Familienfonds. Das Interview entstand im Rahmen der Botschafter-Interviews bei den Boutiquen Awards am 8. Oktober 2026 im Frankfurter Jügelhaus. Exklusive News, spannende Interviews und die neuesten Highlights aus der Finanzwelt im Newsletter von Mein Geld Medien: https://www.mein-geld-medien.de/newsletter/ BoutiquenAwards2026 Botschafter LGT MeinGeldMedienQuelle: Mein Geld TV
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