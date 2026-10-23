Mohawk Industries steht für ein Geschäftsmodell, das an der Börse wenig spektakulär wirkt, aber attraktive Anlagechancen bieten kann. Solide Cashflows, steigende Gewinne und eine vergleichsweise günstige Bewertung machen den Bodenbelagshersteller zu einem interessanten Kandidaten für Anleger, die abseits des großen Börsenrummels nach Kurspotenzial suchen. Umsatz und Gewinne steigen deutlich Im zweiten Quartal 2026 erhöhte Mohawk den Umsatz von 2,80 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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