Der Ölpreis bleibt im Aufwärtsmodus: Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete am Freitagmorgen 113,92 US$ und damit 0,66% mehr als am Vortag. Damit steuert der Markt auf den dritten Wochengewinn in Folge zu, getrieben von immer neuen Angriffen auf Saudi-Arabien. Was bedeutet die Eskalation im Nahen Osten für Anleger, die auf Energiewerte setzen? Huthi treffen Riad Die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz erklärte am Donnerstag, das saudische Verteidigungsministerium ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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