Die Investorin Cathie Wood traut Tesla bis 2031 eine außergewöhnliche Wertsteigerung zu. Ihre optimistische Prognose hängt allerdings weniger vom klassischen Autogeschäft ab als vom Erfolg autonomer Robotaxis und humanoider Roboter. 20 Billionen Dollar Börsenwert als ambitioniertes Ziel Ark Invest sieht in seinem optimistischen Szenario einen Tesla-Kurs von 5.000 Dollar. Ausgehend von rund 375 Dollar entspräche das einem Plus von über 1.200 Prozent. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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