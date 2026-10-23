Jerusalem - Nach einem Schusswaffenangriff in der Nähe von Hebron, bei dem fünf Menschen verletzt wurden, hat Israel eine "vollständige Abriegelung" des Westjordanlands angekündigt.



Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärte, dass Israel einen "großen Anschlag" verhindert habe, nachdem Soldaten offenbar zwei mutmaßliche palästinensische Angreifer getötet hatten. Die israelische Armee teilte mit, dass die beiden, die an dem Angriff beteiligt gewesen sein sollen, getötet worden seien und eine Fahndung nach weiteren Verdächtigen noch andauere. Netanjahu sprach von "umfassenden Festnahmwellen".



Bei dem Angriff sollen fünf Personen verletzt worden sein, darunter zwei schwer, eine mittelschwer und zwei leicht. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. In dem Fahrzeug der mutmaßlichen Angreifer wurde israelischen Angaben zufolge eine große Menge Munition gefunden, die für einen größeren Angriff genutzt werden sollte.



Nach dem Angriff wurde laut der israelischen Armee (IDF) die Stadt Hebron unter Abriegelung gestellt, und mehrere umliegende Dörfer wurden geschlossen. Die IDF sperrte zudem eine nahegelegene Schnellstraße in beide Richtungen.





© 2026 dts Nachrichtenagentur