Die Installation des Aroma Recovery Systems (ARS) von Solos Technology ist ein bedeutender Schritt bei der Weiterentwicklung hochwertiger alkoholfreier Schaumweine. Der Erhalt von Aroma und sensorischer Qualität ist dabei eine Priorität der Branche geworden ist.

Henkell Freixenet erweitert seine Produktionskapazitäten für hochwertige alkoholfreie Schaumweine durch die Installation des patentierten Aroma Recovery Systems (ARS) von Solos Technology am Produktionsstandort Wiesbaden, dem Kompetenzzentrum der Gruppe für die alkoholfreie Produktion. Die Investition stellt einen bedeutenden Schritt hin zur nächsten Generation alkoholfreier Schaumweinherstellung dar und trägt dazu bei, das natürlich enthaltene Aroma sowie die sensorische Identität der Originalweine zu bewahren.

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Das Projekt verbindet die langjährige Kompetenz von Henkell Freixenet in der Schaumweinherstellung mit der Entalkoholisierungs- und patentierten Aromarückgewinnungstechnologie von Solos. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Herstellung alkoholfreier Schaumweine hat Henkell Freixenet seine Expertise kontinuierlich weiterentwickelt und konsequent daran gearbeitet, Produktqualität, Geschmack und sensorische Eigenschaften stetig zu verbessern.

Diese jüngste Investition baut auf dieser Erfolgsgeschichte auf, während die Kategorie der alkoholreduzierten und alkoholfreien Weine (NoLow) eine neue Reifephase erreicht. Mit den steigenden Erwartungen der Verbraucherinnen und Verbrauchern setzen Produzenten zunehmend auf Technologien, die Sortentypizität, Komplexität und sensorische Qualität während des gesamten Entalkoholisierungsprozesses erhalten.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Verfahren erfasst das patentierte Solos-Verfahren die natürlichen Aromakomponenten des Weins nach der Alkoholentfernung und führt sie dem Endprodukt wieder sorgfältig zu. Dadurch können Produzenten hochwertige alkoholfreie Weine herstellen, die dem Charakter des Originalweins treu bleiben.

"Die Zukunft der NoLow-Kategorie wird nicht mehr allein durch die Entfernung des Alkohols definiert, sondern durch die Fähigkeit, die Identität des Originalweins zu bewahren", sagt Claudia Geyer, CTO von Solos Technology. "Wir fühlen uns geehrt, mit Henkell Freixenet zusammenzuarbeiten, einem Unternehmen, das weltweit für sein Engagement für höchste Weinbauqualität bekannt ist. Gemeinsam gestalten wir eine neue Generation hochwertiger alkoholfreier Weine, bei denen Authentizität, Handwerkskunst und das Konsumentenerlebnis im Mittelpunkt jeder Flasche stehen."

"Seit mehr als 30 Jahren spielt Henkell Freixenet eine führende Rolle bei der Entwicklung alkoholfreier Schaumweine. Unser Anspruch ist es, Qualität, Geschmack und sensorischen Charakter kontinuierlich zu verbessern. Wir freuen uns darauf, eine starke Partnerschaft mit Solos Technology aufzubauen und unsere langjährige Schaumweinkompetenz mit dem patentierten Aromarückgewinnungssystem von Solos zu verbinden. Gemeinsam möchten wir die natürlichen Aromen des Weins zurückgewinnen und sorgfältig wieder in das Endprodukt einbringen, um seine Authentizität, Komplexität und seinen unverwechselbaren Charakter noch besser zu bewahren", sagt Eberhard Benz, CTO und stellvertretender Vorstandsvorsitzender von Henkell Freixenet.

Die Installation markiert einen weiteren Meilenstein beim Einsatz fortschrittlicher Technologien und unterstreicht die Mission von Solos, Produzenten dabei zu unterstützen, hochwertige alkoholfreie Weine herzustellen und gleichzeitig Authentizität, Komplexität und sensorische Identität zu bewahren, die außergewöhnliche Weine auszeichnen.

Über Solos Technology

Solos ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Aromarückgewinnung für hochwertige alkoholfreie Getränke. Im Mittelpunkt des Angebots steht das Aromarückgewinnungssystem, eine patentierte Festphasen-Extraktionstechnologie, die originale Aromaprofile erfasst und dem Produkt wieder zuführt. So können alkoholfreie und alkoholreduzierte Weine, Biere und Spirituosen hergestellt werden, die dem Original in Geschmack und Charakter möglichst nahekommen.

Über ein wachsendes internationales Netzwerk bietet Solos fortschrittliche NoLow-Lohnfertigung für Wein, Bier und Spirituosen an und ermöglicht Produzenten die Entwicklung hochwertiger Produkte, die den steigenden Erwartungen der Verbraucherinnen und Verbraucher entsprechen. Heute ist Solos in Spanien, Kalifornien, Deutschland und der Schweiz tätig.

Solos ist Teil der Prodalim Group, einem weltweit tätigen Anbieter natürlicher Zutaten und Lösungen mit 16 Standorten weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter solos-technology.com und prodalim.com.

Über Henkell Freixenet

Henkell Freixenet ist als internationale Unternehmensgruppe globaler Marktführer im Bereich Schaumwein. Das einzigartige Markenportfolio an Sekt, Cava, Prosecco, Champagner und Crémant sowie Stillweinen und Spirituosen begleitet die Momente im Leben der Konsumenten und verleiht ihnen eine besondere Bedeutung. Höchste Ansprüche an Qualität und Handwerkskunst spornt das Team von Henkell Freixenet an immer mit der Vision, mit Innovationen und hochwertigen Produkten, neue Maßstäbe in der Branche und den jeweiligen Produktkategorien zu setzen und Konsumenten zu begeistern. Making Life Sparkle! Weitere Informationen unter www.henkell-freixenet.com.

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