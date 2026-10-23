Ob mit Bahn, U-Bahn, kostenfreiem Messeshuttle oder dem eigenen Auto: Für die Anreise zur DKM 2026 in Dortmund stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Alle wichtigen Informationen im Überblick. Am 27. und 28. Oktober 2026 öffnet die DKM in Dortmund ihre Tore. Damit Besucherinnen und Besucher entspannt und möglichst unkompliziert zur Leitmesse der Finanz- und Versicherungsbranche gelangen, stehen verschiedene Anreisemöglichkeiten zur Verfügung. Ob mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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