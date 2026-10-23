Wann muss der Haftpflichtversicherer eines Unfallverursachers einen späteren Risikozuschlag für eine BU-Versicherung zahlen? Das OLG Schleswig bejaht einen solchen Anspruch auch bei einem erst nach dem Unfall abgeschlossenen Vertrag - sofern der Vertragsabschluss bereits zuvor konkret geplant war. Nach einem schweren Fahrradunfall hat das Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht (OLG) der Geschädigten ein deutlich höheres Schmerzensgeld zugesprochen. Darüber hinaus muss der Haftpflichtversicherer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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