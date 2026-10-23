München (ots) -Moderator Matthias Henke begibt sich an den Schauplätzen rätselhafter Fälle und historischer Geheimnisse auf Spurensuche. Für das Midform-Projekt arbeitet The HISTORY Channel erneut mit der Berliner Agentur HAPPYGANG zusammen. Die erste von vier Folgen ist ab heute 16 Uhr auf YouTube abrufbar, alle Episoden werden im Januar auch im linearen TV-Programm des HISTORY Channels zu sehen sein.The HISTORY Channel produziert mit "History oder Mystery?" eine neue Doku-Reihe. Moderator Matthias Henke erkundet darin rätselhafte Orte und geht ungelösten Fragen und düsteren historischen Geheimnissen nach. Die Folgen führen von den Berichten über rätselhafte Himmelserscheinungen im Stralsund des Jahres 1665 und der Legende um Ritter Kahlbutz bis zur NS-Geschichte des Teufelsbergs und den Berliner Geisterbahnhöfen. Die Dreharbeiten fanden im vorvergangenen Monat in Stralsund und im brandenburgischen Kampehl sowie in Berlin statt. So entstehen vier jeweils acht- bis zehnminütige Episoden, die ab heute immer freitags jeweils ab 16 Uhr zunächst auf dem YouTube-Kanal des HISTORY Channels (https://youtu.be/0iKZq2mWAr8) abrufbar sein werden. Die Premiere von "History oder Mystery?" im linearen TV-Programm des HISTORY Channels folgt am Donnerstag, 28. Januar 2027, im Rahmen der Sonderprogrammierung "Der Mystery-Januar": Ab 21:45 Uhr werden dann alle vier Episoden in Folge zu sehen sein.Die Reihe greift historische Rätsel und Geheimnisse in einem modernen Stil auf und führt direkt zu den historischen Schauplätzen. Matthias Henke erkundet die Orte gemeinsam mit seinem Kameramann, spricht mit Fachleuten und Zeitzeugen und nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf eine detektivische Spurensuche. Realen Aufnahmen mit Matthias Henke an den Originalschauplätzen werden KI-generierte Szenen gegenübergestellt. Diese verbildlichen die überlieferten Ereignisse, die es zu hinterfragen gilt. The HISTORY Channel begibt sich somit nicht nur an die realen historischen Orte, sondern betritt mit Hilfe künstlicher Intelligenz gleichzeitig die Gedankenwelt, der die Mysterien entsprungen sind."History oder Mystery?" knüpft an frühere Midform-Produktionen des HISTORY Channels an, darunter zuletzt das Talkformat "Change My Mind". Produziert wird die neue Reihe für den HISTORY Channel von der Berliner Agentur HAPPYGANG. Die Regie führte Jonathan Ziegler, hinter der Kamera stand Steve Vanek, die Produktionsassistenz hatten Farida Emanuella Womeno-Dassi und Elena Filip inne.Kathrin Palesch, Managing Director Hearst Networks Germany: "Mit 'History oder Mystery?' vereinen wir in einem neuen Midform-Format die populären Genres Geschichte und Mystery. Von den rätselhaften Himmelserscheinungen über Stralsund im Jahr 1665 bis zur Legende um Ritter Kahlbutz: Matthias Henke geht den Überlieferungen nach und prüft, was sich als Fakt belegen lässt - und was Fiktion ist. Wir zeigen damit auch, wie vielfältig Geschichte erzählt werden kann."Christof Szwarc, CEO HAPPYGANG: "Dass wir für The HISTORY Channel bereits seit geraumer Zeit Social-Formate entwickeln und produzieren dürfen, macht uns bei HAPPYGANG enorm stolz. 'History oder Mystery?' zeigt einmal mehr, wie spannend sich Geschichte im digitalen Raum erzählen lässt, wenn man echte Reportage an historischen Orten mit innovativen KI-Visualisierungen kombiniert. Mein Dank gilt unserem gesamten Team für die starke Umsetzung und The HISTORY Channel für das anhaltende Vertrauen und die kreative Freiheit bei diesem besonderen Projekt."Matthias Henke: "Mich reizt, den Geschichten dort nachzugehen, wo sie überliefert wurden. An jedem Ort stellt sich neu die Frage: Was lässt sich belegen und was bleibt rätselhaft?"Folge 1 ("1665: UFOs in Stralsund?") führt Matthias Henke nach Stralsund. Der Überlieferung nach sollen Fischer dort 1665 kämpfende Schiffe am Himmel und eine dunkle Scheibe über der St.-Nikolai-Kirche beobachtet haben. Gemeinsam mit dem Kunsthistoriker Prof. Dr. Moritz Wullen ordnet Matthias Henke die rätselhaften Himmelserscheinungen ein.Folge 2 ("Der Fluch des Mörders") führt ins brandenburgische Kampehl. Dort begibt sich Matthias Henke auf die Spuren von Ritter Christian Friedrich von Kahlbutz, dessen mumifizierter Leichnam seit dem 18. Jahrhundert in der Dorfkirche aufbewahrt wird. Er besucht den mutmaßlichen Tatort eines historischen Mordes und trifft Dorit Geu, die Hüterin der Familiengruft. Sie kennt die Mumie schon seit ihrer Kindheit und spricht mit Matthias Henke über die Legende, der zufolge ein Fluch den Leichnam vor Verwesung bewahrt haben soll.In Folge 3 ("Die Geheimnisse des Teufelsbergs") erkundet Matthias Henke die Geschichte des künstlichen Berges, der nach dem Zweiten Weltkrieg aus Trümmerschutt aufgeschüttet wurde. Er spricht mit den Zeitzeugen Chris McLarren und William A. McGowan, die in den 1970er- beziehungsweise 1980er-Jahren in der alliierten Abhörstation auf dem Teufelsberg tätig waren. Außerdem geht Henke den historischen Schichten des Ortes nach - von den im Inneren verborgenen Ruinen aus der NS-Zeit bis zur Nutzung als US-Abhörstation im Kalten Krieg.Folge 4 ("Die Geisterbahnhöfe der DDR") führt in die unterirdische Welt Berlins. Dort folgt Matthias Henke den Spuren der einstigen Geisterbahnhöfe und erkundet historische Bunkersysteme, die zeigen, welche zentrale Rolle das unterirdische Netz in Zeiten von Krieg und deutscher Teilung spielte.Weitere Informationen zu The HISTORY Channel sind unter www.history.de, www.facebook.com/HISTORYdeutschland, www.instagram.com/history_de sowie www.youtube.com/historyde zu finden.Pressekontakt:Hearst Networks Germany GmbH & Co. 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