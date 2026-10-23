Köln (ots) -Die Deutsche Vermögensberatung Bank AG (DVAG Bank) erreicht im Karriere-Rating der Assekurata Solutions GmbH (Assekurata) erneut die Bestnote exzellent (A++). Der Finanzvertrieb erhält damit bereits zum 16. Mal die Höchstbewertung und bestätigt seine Rolle als verlässlicher und attraktiver Partner für Vermögensberater in Österreich. In den Teilqualitäten Vermittlerorientierung, Beratungs- und Betreuungskonzept sowie Finanzstärke erzielt die DVAG Bank wie im Vorjahr jeweils ein exzellentes Urteil. Auch in der Teilqualität Wachstum konnte das Unternehmen die sehr gute Vorjahresbewertung bestätigen.Rekordjahr unterstreicht starke MarktpositionDas Geschäftsjahr 2025 verlief für die DVAG Bank erneut sehr erfolgreich. Nach dem Rekordjahr 2024 konnte das Unternehmen seine Provisionserlöse weiter steigern und erzielte mit rund 39 Mio. Euro das umsatzstärkste Geschäftsjahr seiner rund 30-jährigen Firmengeschichte. Positiv hervorzuheben ist dabei, dass nahezu alle wesentlichen Geschäftsbereiche - Lebensversicherung, Sachversicherung, Investmentberatung und Finanzierungsvermittlung - zum Wachstum beigetragen haben. Ergänzend wurde das Angebot im Bereich Edelmetalle erweitert. Nach Ansicht von Assekurata behauptet sich die DVAG Bank auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld weiterhin erfolgreich. Eine solide Grundlage dafür bilden die breite Aufstellung im Allfinanzgeschäft, die persönliche Beratung und die starke regionale Präsenz.Moderne Beratung und wertvolle ImpulseDas ganzheitliche Beratungs- und Betreuungskonzept der DVAG Bank bietet den Vermögensberatern umfassende Unterstützung in allen Phasen der Kundenbeziehung. Positiv bewertet Assekurata insbesondere die hochwertige und einheitliche Aufmachung der Beratungsunterlagen. Ebenfalls hervorzuheben sind die spartenübergreifende Ausrichtung sowie die umfassende technische Unterstützung der Beratungs- und Abschlussprozesse. Ein wesentlicher Qualitätsfaktor bleibt der hohe Digitalisierungsgrad in zentralen Beratungsprozessen.Darüber hinaus entwickelt die DVAG Bank ihr Beratungskonzept kontinuierlich weiter. Aktuelle Impulse sind unter anderem die erfolgreiche Berufsunfähigkeits-Offensive, die Broschüre "7 Erfolgsfaktoren des Investierens" sowie die Einführung eines Portfolio-Checks, mit dem die Investmentberatung weiter professionalisiert werden soll. Zudem wurden weitere Produktlösungen, etwa Gold- und Silberprodukte, vollständig digital in die Beratungs- und Abschlussprozesse eingebunden.Ein weiterer zentraler Baustein des Beratungs- und Betreuungskonzepts ist die umfangreiche Qualifizierung. Neue Vermögensberater werden systematisch in die Beratungsphilosophie eingeführt. Gleichzeitig sind Beratungskompetenz, Gesprächsführung und vertriebspraktische Umsetzung feste Bestandteile der Aus- und Weiterbildung. Darüber hinaus berücksichtigt das Qualifizierungssystem die hohen gesetzlichen Anforderungen in Österreich. Neben Versicherungs- und Investmentschulungen bietet die DVAG Bank auch Weiterbildungen zu regulatorischen Themen wie Compliance, Datenschutz, Geldwäscheprävention und Sanktionsrecht an. Ergänzend stärkt die Leadership-Academy gezielt die Führungskompetenz auf unterschiedlichen Karrierestufen.Umfassende Vertriebsunterstützung in einem starken KonzernIn der Vertriebsunterstützung profitiert die DVAG Bank von den Synergieeffekten ihrer Konzernzugehörigkeit und treibt gleichzeitig eigene Maßnahmen voran. So stärken konzernseitige Initiativen wie die Kampagne "100 % für dich", Werbespots mit dem Fußballtrainer Jürgen Klopp und der Einsatz weiterer bekannter Medienbotschafter auch im österreichischen Markt die Bekanntheit. Ergänzend erhöht die DVAG Bank ihre regionale Sichtbarkeit durch eigene Aktivitäten, etwa durch Videoclips für soziale Medien, in denen sich die Berater persönlich vorstellen. Zusätzlich bietet sie Schulungen und vorgefertigte Inhalte für Social Media an. Diese unterstützen eine professionelle und rechtssichere Kommunikation.Über die Assekurata Solutions GmbHDie Assekurata Solutions GmbH ist 2010 aus der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH hervorgegangen. Die Gesellschaft richtet ihren Fokus auf Beratungs-, und Marktforschungsdienstleistungen für Versicherungs- und Vertriebsgesellschaften.Den Beratungsschwerpunkt bilden dabei die Gestaltung vertriebs- und kundenorientierter Prozesse, die Optimierung von Vertriebssteuerungsinstrumenten sowie die Umsetzung regulatorischer Anforderungen im Rahmen von Compliance-Projekten.Darüber hinaus unterstützt die Assekurata Solutions GmbH Unternehmen bei der Durchführung von Kunden- und Vertriebspartnerbefragungen, der Analyse und Interpretation der Ergebnisse sowie der Optimierung der Handlungsfelder.Assekurata Karriere-RatingDas interaktive Karriere-Rating von Assekurata bewertet die Attraktivität von Vertrieben aus Sicht des Vermittlers. Hierbei differenziert Assekurata sowohl Ausschließlichkeitsvertriebe als auch eigenständige beziehungsweise unabhängige Finanzvertriebe. Das Rating ist jeweils ein Jahr gültig und bedarf dann einer Aktualisierung. Die gültigen Ratings und ausführlichen Berichte werden auf www.assekurata-solutions.de veröffentlicht.Pressekontakt:Russel KemwaPressesprecherTel.: +49 221 27221-38Fax: +49 221 27221-77E-Mail: kemwa@assekurata-solutions.deInternet: www.assekurata-solutions.deMarkus KruseGeschäftsführerTel.: +49 221 27221-33Fax: +49 221 27221-77E-Mail: kruse@assekurata-solutions.deInternet: www.assekurata-solutions.deOriginal-Content von: Assekurata Solutions GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/83122/6376502