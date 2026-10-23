Die Photovoltaik-Anlagen speisten im dritten Quartal 2026 insgesamt 31,5 Terawattstunden Strom ins deutsche Netz, ein deutliches Plus gegenüber dem Vorjahreszeitraum (25,7 Terawattstunden). In allen drei Monaten des Quartals wurde ein Höchstwert für den jeweiligen Monat erreicht, im Juli sogar die bislang höchste monatliche Photovoltaik-Einspeisung überhaupt mit 12,0 Terawattstunden. Das geht aus der Quartalsauswertung der Bundesnetzagentur hervor. Insgesamt wurden im Juli, August und September 111,1 Terawattstunden Strom ins Netz gespeist, elf Prozent mehr als im dritten Quartal 2025. Die Photovoltaik ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland