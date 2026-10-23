Der Allgäuer Batteriespeicher-Pionier sonnen ist laut Medienberichten insolvent. Der letzte Jahresabschluss zeigt, wie tief das Unternehmen in den roten Zahlen steckte. Das Unternehmen hatte erst vor zwei Monaten den Eigentümer gewechselt. Der Speicherhersteller sonnen aus Wilpoldsried hat einen Insolvenzantrag gestellt. Das berichtet das Handelsblatt. Die Erklärung zur Zahlungsunfähigkeit erfolgte demnach nur zwei Monate nach dem Verkauf der Gesellschaft von Shell an den Investor Tiven. Dieser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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