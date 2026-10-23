München (www.anleihencheck.de) - Für Vontobel ist die Aktie von BYD (ISIN CNE100000296/ WKN A0M4W9) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Aktienanleihen von dieser Einschätzung profitieren können.China steuere auf einen neuen Rekord beim Handelsüberschuss zu und unterstreiche damit die Wettbewerbsfähigkeit seiner Industrie. Während Halbleiter und KI-Technologien wichtige Wachstumstreiber bleiben würden, rücke vor allem die Automobilbranche zunehmend in den Fokus. Besonders die starken Exportzuwächse bei Hybrid- und Elektrofahrzeugen würden interessante Perspektiven für Anleger eröffnen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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