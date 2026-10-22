Le 22 octobre/October 2026
The common shares of Blender Bites Limited will be delisted from the CSE at market close today, October 22, 2026.
Blender Bites Limited is currently suspended. See Bulletin 2025-0521.
___________________________
Les actions ordinaires de Blender Bites Limited seront retirées de la cote du CSE à la fermeture du marché aujourd'hui, le 22 octobre 2026.
Blender Bites Limited est actuellement suspendue. Voir le Bulletin 2025-0521.
Date: Market Close/Clôture du marchés le 22 OCT 2026
Symbol(s)/Symbole(s): BITE
If you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.
Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.
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Blender Bites Limited is currently suspended. See Bulletin 2025-0521.
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Les actions ordinaires de Blender Bites Limited seront retirées de la cote du CSE à la fermeture du marché aujourd'hui, le 22 octobre 2026.
Blender Bites Limited est actuellement suspendue. Voir le Bulletin 2025-0521.
Date: Market Close/Clôture du marchés le 22 OCT 2026
Symbol(s)/Symbole(s): BITE
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