Le 22 octobre/October 2026The common shares of Blender Bites Limited will be delisted from the CSE at market close today, October 22, 2026.Blender Bites Limited is currently suspended. See Bulletin 2025-0521.___________________________Les actions ordinaires de Blender Bites Limited seront retirées de la cote du CSE à la fermeture du marché aujourd'hui, le 22 octobre 2026.Blender Bites Limited est actuellement suspendue. Voir le Bulletin 2025-0521.Date: Market Close/Clôture du marchés le 22 OCT 2026Symbol(s)/Symbole(s): BITEIf you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.