The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 02.10.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.10.2026
ISIN Name
AGP8696W1045 SINOVAC BIOTECH DL-,001
AU000000CLZ3 CLASSIC MINERALS LTD.
AU000000FFG8 FATFISH GROUP LTD.
AU000000GCR0 GOLDEN CROSS RES
AU000000GTG7 GENETIC TEC.
AU0000325136 TRITIUM DCFC LTD PS
BMG5370A1018 LANDSEA GREEN MANAGEMENT
BMG9829U1062 XIWANG PPTY HLDGS HD-,10
CA00036H1001 AAPKI VENTURES INC. O.N.
CA0127841041 ALBERT LABS INTL. CORP.
CA02157V1085 ALTIMA ENERGY INC.
CA03967T3091 ARCTIC STAR EXPLORATION
CA09173X1096 BITRUSH CORP.
CA09353K3073 BLENDER BITES LTD.
CA0994031072 BOOSH PLANT-BASED BRANDS
CA1057361026 BRAXIA SCIENTIFIC CORP.
CA1352081063 CANADA RARE EARTH CORP.
CA14109M1023 CARBON DONE RIGHT DEV.INC
CA15707X1015 CERTIVE SOLUTIONS INC.
CA15722J1030 CEYLON GRAPHITE CORP.
CA1850536006 CLEARMIND MEDI.INC.O.N.
CA2107373003 CONTAGIOUS GAMING INC.
CA22968P5040 CUBICFARM SYS CORP.
CA2525312070 DIAMCOR MINING INC.
CA3024371088 FANDIFI TECHNOLOGY CORP.
CA30264T1049 FTI FOODTECH INTL
CA3591341035 FRONTIER NUC.+MIN. O.N.
CA37149M2040 GENERATIVE AI SOL
CA37254G1090 GEOLOGICA RESOURCE CORP.
CA37953Y2033 GLOBAL HEMP GROUP INC.
CA3813663018 GOLDEX RESOURCES
CA39312G1054 GREEN MIN.INN.CORP. O.N.
CA3935762029 GREENBANK CAPITAL
CA40054T3055 G2 ENERGY CORP.
CA45083C1086 IBERO MINING CORP
CA5266813099 LEONOVUS INC. O.N.
CA53680T1021 LITHIUM ENERGI EXPL. O.N.
CA53951J1066 LNG ENERGY GROUP CORP.
CA5652973069 MAPLE LEAF GREEN WORLD
CA57383V1085 MARVEL DISCOVERY CORP.
CA60855E1097 MOLECULE HOLDINGS
CA61634Q1081 MOOVLY MEDIA INC.
CA64129Y1079 NEUTRISCI INTL
CA64151W1023 NEVADA ZINC CORP.
CA6489261033 NEW WORLD SOLUTIONS INC.
CA65341P1053 NEXOPTIC TECHNOLOGY CORP.
CA69379U1012 P2EARN INC.
CA6960732049 PALAMINA CORP.
CA73928T2011 POWER GRP PROJECTS
CA76156R1029 REVOLUGROUP CANADA INC
CA76161L2075 REX RESOURCES CORP. NEW
CA78446Q3089 SKRR EXPLORATION INC.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.10.2026
ISIN Name
AGP8696W1045 SINOVAC BIOTECH DL-,001
AU000000CLZ3 CLASSIC MINERALS LTD.
AU000000FFG8 FATFISH GROUP LTD.
AU000000GCR0 GOLDEN CROSS RES
AU000000GTG7 GENETIC TEC.
AU0000325136 TRITIUM DCFC LTD PS
BMG5370A1018 LANDSEA GREEN MANAGEMENT
BMG9829U1062 XIWANG PPTY HLDGS HD-,10
CA00036H1001 AAPKI VENTURES INC. O.N.
CA0127841041 ALBERT LABS INTL. CORP.
CA02157V1085 ALTIMA ENERGY INC.
CA03967T3091 ARCTIC STAR EXPLORATION
CA09173X1096 BITRUSH CORP.
CA09353K3073 BLENDER BITES LTD.
CA0994031072 BOOSH PLANT-BASED BRANDS
CA1057361026 BRAXIA SCIENTIFIC CORP.
CA1352081063 CANADA RARE EARTH CORP.
CA14109M1023 CARBON DONE RIGHT DEV.INC
CA15707X1015 CERTIVE SOLUTIONS INC.
CA15722J1030 CEYLON GRAPHITE CORP.
CA1850536006 CLEARMIND MEDI.INC.O.N.
CA2107373003 CONTAGIOUS GAMING INC.
CA22968P5040 CUBICFARM SYS CORP.
CA2525312070 DIAMCOR MINING INC.
CA3024371088 FANDIFI TECHNOLOGY CORP.
CA30264T1049 FTI FOODTECH INTL
CA3591341035 FRONTIER NUC.+MIN. O.N.
CA37149M2040 GENERATIVE AI SOL
CA37254G1090 GEOLOGICA RESOURCE CORP.
CA37953Y2033 GLOBAL HEMP GROUP INC.
CA3813663018 GOLDEX RESOURCES
CA39312G1054 GREEN MIN.INN.CORP. O.N.
CA3935762029 GREENBANK CAPITAL
CA40054T3055 G2 ENERGY CORP.
CA45083C1086 IBERO MINING CORP
CA5266813099 LEONOVUS INC. O.N.
CA53680T1021 LITHIUM ENERGI EXPL. O.N.
CA53951J1066 LNG ENERGY GROUP CORP.
CA5652973069 MAPLE LEAF GREEN WORLD
CA57383V1085 MARVEL DISCOVERY CORP.
CA60855E1097 MOLECULE HOLDINGS
CA61634Q1081 MOOVLY MEDIA INC.
CA64129Y1079 NEUTRISCI INTL
CA64151W1023 NEVADA ZINC CORP.
CA6489261033 NEW WORLD SOLUTIONS INC.
CA65341P1053 NEXOPTIC TECHNOLOGY CORP.
CA69379U1012 P2EARN INC.
CA6960732049 PALAMINA CORP.
CA73928T2011 POWER GRP PROJECTS
CA76156R1029 REVOLUGROUP CANADA INC
CA76161L2075 REX RESOURCES CORP. NEW
CA78446Q3089 SKRR EXPLORATION INC.
© 2026 Xetra Newsboard