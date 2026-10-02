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WKN: A2H5MG | ISIN: CA53680T1021 | Ticker-Symbol: L09
Lang & Schwarz
02.10.26 | 22:51
0,008 Euro
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AAPKI VENTURES INC0,045-100,00 %
ALBERT LABS INTERNATIONAL CORP0,0050,00 %
ALTIMA ENERGY INC0,292-100,00 %
ARCTIC STAR EXPLORATION CORP0,006-100,00 %
BITRUSH CORP--
BLENDER BITES LIMITED0,0600,00 %
BOOSH PLANT-BASED BRANDS INC0,004-100,00 %
BRAXIA SCIENTIFIC CORP0,007-100,00 %
CANADA RARE EARTH CORP0,014-100,00 %
CARBON DONE RIGHT DEVELOPMENTS INC0,0080,00 %
CERTIVE SOLUTIONS INC0,0020,00 %
CEYLON GRAPHITE CORP0,019-100,00 %
CLASSIC MINERALS LTD0,000-100,00 %
CLEARMIND MEDICINE INC0,710-0,81 %
CONTAGIOUS GAMING INC0,0030,00 %
CUBICFARM SYSTEMS CORP0,0540,00 %
DIAMCOR MINING INC0,008-100,00 %
FANDIFI TECHNOLOGY CORP0,0010,00 %
FATFISH GROUP LIMITED0,0060,00 %
FRONTIER NUCLEAR AND MINERALS INC1,280-1,16 %
FTI FOODTECH INTERNATIONAL INC0,1020,00 %
G2 ENERGY CORP0,0780,00 %
GENERATIVE AI SOLUTIONS CORP0,073-100,00 %
GENETIC TECHNOLOGIES LIMITED0,034-100,00 %
GEOLOGICA RESOURCE CORP0,0070,00 %
GLOBAL HEMP GROUP INC0,014-100,00 %
GOLDEN CROSS RESOURCES LTD0,0010,00 %
GOLDEX RESOURCES CORPORATION0,0250,00 %
GREEN MINING INNOVATION INC0,0290,00 %
GREENBANK CAPITAL INC0,011-100,00 %
IBERO MINING CORP0,0060,00 %
LANDSEA GREEN MANAGEMENT LTD0,007-100,00 %
LEONOVUS INC0,0180,00 %
LITHIUM ENERGI EXPLORATION INC0,008-100,00 %
LNG ENERGY GROUP CORP0,0300,00 %
MAPLE LEAF GREEN WORLD INC0,021-100,00 %
MARVEL DISCOVERY CORP0,021-100,00 %
MOLECULE HOLDINGS INC0,0010,00 %
MOOVLY MEDIA INC0,007-100,00 %
NEUTRISCI INTERNATIONAL INC0,0010,00 %
NEVADA ZINC CORPORATION0,005-100,00 %
NEW WORLD SOLUTIONS INC0,021-100,00 %
NEXOPTIC TECHNOLOGY CORP0,011-100,00 %
P2EARN INC0,005-100,00 %
PALAMINA CORP0,0890,00 %
POWER GROUP PROJECTS CORP0,014-100,00 %
REVOLUGROUP CANADA INC0,017-100,00 %
REX RESOURCES CORP0,0370,00 %
SINOVAC BIOTECH LTD--
SKRR EXPLORATION INC0,160-100,00 %
TRITIUM DCFC LIMITED0,3560,00 %
XIWANG PROPERTY HOLDINGS CO LTD0,003-100,00 %
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