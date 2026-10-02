Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA86332K4000 Strikepoint Gold Inc. 02.10.2026 CA86332K5XXX Strikepoint Gold Inc. 05.10.2026 Tausch 10:1
CA6960732049 Palamina Corp. 02.10.2026 CA69607A1XXX Palamina Corp. 05.10.2026 Tausch 1:1
US74933X7084 Catheter Precision Inc. 02.10.2026 US74933X8XXX Catheter Precision Inc. 05.10.2026 Tausch 10:1
CA1850536006 Clearmind Medicine Inc. 02.10.2026 CA1850537XXX Clearmind Medicine Inc. 05.10.2026 Tausch 8:1
GG00BGJYPP46 Chrysalis Investments Ltd. 02.10.2026 GG00C0GC7XXX Chrysalis Investments Ltd. 05.10.2026 Tausch 1:1
US80880X1046 Scienture Holdings Inc. 02.10.2026 US80880X2XXX Scienture Holdings Inc. 05.10.2026 Tausch 25:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA86332K4000 Strikepoint Gold Inc. 02.10.2026 CA86332K5XXX Strikepoint Gold Inc. 05.10.2026 Tausch 10:1
CA6960732049 Palamina Corp. 02.10.2026 CA69607A1XXX Palamina Corp. 05.10.2026 Tausch 1:1
US74933X7084 Catheter Precision Inc. 02.10.2026 US74933X8XXX Catheter Precision Inc. 05.10.2026 Tausch 10:1
CA1850536006 Clearmind Medicine Inc. 02.10.2026 CA1850537XXX Clearmind Medicine Inc. 05.10.2026 Tausch 8:1
GG00BGJYPP46 Chrysalis Investments Ltd. 02.10.2026 GG00C0GC7XXX Chrysalis Investments Ltd. 05.10.2026 Tausch 1:1
US80880X1046 Scienture Holdings Inc. 02.10.2026 US80880X2XXX Scienture Holdings Inc. 05.10.2026 Tausch 25:1
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