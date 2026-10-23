Viscom hat die Guidance für den Auftragseingang im GJ26 in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal angehoben, und zwar auf EUR 100-110 Mio. Gestützt wird dies durch eine verbesserte zugrunde liegende Nachfrage sowie einen weiteren großen Auftrag im Bereich der Batteriezellinspektion. Der zweite umfangreiche Batterieauftrag innerhalb weniger Monate belegt zusätzlich die wachsende kommerzielle Traktion und erhöht die Visibilität für 2027, wofür unsere Schätzungen bereits ein Umsatzwachstum von 19% unterstellen. Zugleich eröffnet er Potenzial für weitere Projektgewinne über das nächste Jahr hinaus. Da die Guidance für Umsatz und Marge im GJ26 unverändert bleibt, liegt der Fokus kurzfristig weiterhin auf der Umsetzung auf der Ergebnisseite. Mit einem EV/EBITDA von 7,6x auf Basis der Schätzungen für 2027E sehen wir den verbesserten mittelfristigen Ausblick in der Bewertung nicht vollständig reflektiert und bekräftigen unsere BUY-Empfehlung mit einem Kursziel von EUR 8,00. Weitere Einblicke erhalten Sie in der Telefonkonferenz zu den Q3-Zahlen am 12. November. Die Anmeldung ist unter folgendem Link möglich: https://mwbresearch.clickmeeting.com/viscom-se-earnings-call-q3-2026 Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/viscom-se





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