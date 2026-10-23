Schon bald sollte Apple den Release von iOS 27.2 starten. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass das Update einige praktische Features für iPhone-User:innen bereithält. Welche das sind und wann du mit dem iOS-Update rechnen darfst. Seit Mitte September 2026 können iPhone-User:innen mit einem kompatiblen Smartphone das Update auf iOS 27 herunterladen. Damit gehen nicht nur neue Features einher. Apple konnte mit iOS 27 auch zwei Sicherheitslücken schließen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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