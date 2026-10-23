Wiesbaden (ots) -Der ehemalige Spitzenschiedsrichter Deniz Aytekin wird das Gesicht der R+V Versicherung für das R+V-AltersvorsorgeDepot. Zum Start der Kooperation veröffentlicht die R+V zudem erste Eckpunkte der neuen Produkte der geförderten privaten Altersvorsorge.Millionen Fußballfans kennen Deniz Aytekin als Top-Schiedsrichter, der für seine Leistungen unter anderem mehrmals die Auszeichnung "DFB-Schiedsrichter des Jahres" erhielt. Im Mai 2026 beendete der heute 48-jährige seine Referee-Karriere in der Fußball-Bundesliga und ist seitdem unter anderem als Unternehmer und Referent tätig - und künftig auch für die R+V Versicherung.Zum Start des R+V-AltersvorsorgeDepots im Januar 2027 wird der gebürtige Nürnberger die Hauptfigur der R+V-Kampagne für die neuen Produkte. Mit Auftritten in Werbespots, in Social-Media-Kanälen sowie bei Veranstaltungen des genossenschaftlichen Versicherers wird er Orientierung in der komplexen Altersvorsorge-Landschaft geben.Deniz Aytekin steht für Orientierung und klare EntscheidungenZur Zusammenarbeit mit dem auch bei internationalen Spielen eingesetzten Schiedsrichter betonte Jens Hasselbächer, Vorstand Kunden und Vertrieb der R+V: "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Deniz. Als erfahrener Schiedsrichter vermittelt er unser Leistungsversprechen glaubwürdig und verständlich: Die R+V gibt Orientierung und unterstützt Menschen dabei, zukunftsgerichtete Entscheidungen für ihre Altersvorsorge zu treffen."Deniz Aytekin freut sich ebenfalls auf die künftige Zusammenarbeit. "Als Schiedsrichter muss ich auch in komplexen Situationen Orientierung geben, Verantwortung übernehmen und klare Entscheidungen treffen. Bei der Altersvorsorge ist es ähnlich: Entscheidend ist, sich rechtzeitig mit der eigenen Zukunft auseinanderzusetzen. Gemeinsam mit der R+V möchte ich Menschen dazu ermutigen, diesen wichtigen Schritt bewusst anzugehen."Die R+V-Produkte zur neuen geförderten privaten AltersvorsorgeDeniz Aytekin wird das Werbegesicht für die neuen geförderten Produkte der privaten Altersvorsorge, die als Nachfolger der Riester-Rente ab dem 1.1.2027 abgeschlossen werden können. Erste Eckpunkte der neuen Produkte stehen bereits fest. Die R+V wird drei Produktvarianten für alle Kundenbedürfnisse anbieten: das "R+V-AltersvorsorgeDepot individuell", das "R+V-AltersvorsorgeDepot standard" und das Garantieprodukt "R+V-Altersvorsorge Garantie 80".Wer unter mehreren ETFs auswählen will, für den bietet die R+V das "R+V-AltersvorsorgeDepot individuell" - hier stehen passive und aktive ETFs zur Auswahl. Wer mehr Sicherheit bevorzugt, kann die "R+V-Altersvorsorge Garantie 80" wählen. Dieser Tarif garantiert, dass zum Beginn der Auszahlphase 80 Prozent der eingezahlten Beiträge und Zulagen für die Leistung zur Verfügung stehen. Dabei kombiniert das Produkt eine Investition in den klassischen R+V-Deckungsstock mit aktiven und passiven ETFs. Wer unkompliziert investieren möchte, findet im "R+V-AltersvorsorgeDepot standard" eine passende Lösung: Die Beiträge fließen in zwei ETFs. Die beiden Varianten "individuell" und "standard" verzichten auf eine Beitragsgarantie.Die aktiven ETFs stammen von Quoniam, einer Tochter von Union Investment. Die passiven Indexfonds liefern die DZ BANK sowie weitere etablierte Anbieter. Insgesamt stehen drei aktive und acht passive ETFs zur Auswahl - darunter Aktien-ETFs mit den Anlageregionen Welt, Europa, Schwellenländer und Deutschland sowie ETFs auf Staats- und Unternehmensanleihen, Rohstoffe und den Geldmarkt.Alle Produkte der neuen geförderten Altersvorsorge können zum Produktstart bequem und einfach online beantragt werden. Darüber hinaus gibt es die neuen geförderten Produkte auch mit der gewohnten professionellen Beratung in den Genossenschaftsbanken sowie in den R+V-Generalagenturen."Altersvorsorge ist eine der wichtigsten Finanzentscheidungen im Leben. Viele Menschen suchen dabei nach Orientierung und möchten mit diesen Fragen nicht allein gelassen werden", betont die Vorstandsvorsitzende der R+V Lebensversicherung AG, Claudia Andersch. "Wir verbinden deshalb eine moderne, einfache Online-Strecke mit der persönlichen Kompetenz unserer Beraterinnen und Berater vor Ort in den Genossenschaftsbanken und Generalagenturen."Hintergrund zur neuen geförderten privaten AltersvorsorgeDie neue geförderte private Altersvorsorge ist ein Ergebnis des Altersvorsorgereformgesetzes. Damit machte der Gesetzgeber den Weg frei für einen Nachfolger der Riester-Rente, der keine 100-prozentige Garantie mehr vorschreibt und damit flexiblere Anlagen am Kapitalmarkt ermöglicht. Von Januar 2027 an kann diese neue geförderte private Altersvorsorge beantragt werden, die bei Vorliegen der entsprechenden Zulageberechtigung vom Staat mit jährlich bis zu 540 Euro Grundzulage und bis zu 300 Euro pro Kind gefördert wird. Darüber hinaus können sich durch den Sonderausgabenabzug zusätzliche Steuervorteile ergeben. Jeder Sparer muss für eine Förderung mindestens 120 Euro pro Jahr selbst beisteuern. Den maximalen Zuschuss gibt es für eine Einzahlung von 1.800 Euro pro Jahr. Bis zu 5.040 Euro können zusätzlich eingezahlt werden, womit die Gesamtobergrenze bei 6.840 Euro pro Jahr und Vertrag liegt.Weitere Informationen zur neuen geförderten privaten AltersvorsorgeFür eine umfassende Übersicht über das Thema hat die R+V eine eigene Webseite (https://www.ruv.de/altersvorsorge/private-rentenversicherung/altersvorsorgedepot?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=vorsorge_avd_conversion_pk&utm_content=search_ads&utm_term=altersvorsorgedepot&gad_source=1&gad_campaignid=24194497647&gclid=CjwKCAjw_KjVBhAHEiwAnC0N9CZ62EHqagoXsqcdAg_D_rKijlXGYjtHjj7Yez54HZwTH-xC77kynxoCgowQAvD_BwE) erstellt. Dort gibt es Antworten auf viele zentrale Fragen sowie einen Förder-Rechner mit einem Vergleich zwischen der neuen steuerlich geförderten Altersvorsorge und der bisherigen Riester-Rente.Pressekontakt:Frank SengerKonzern-KommunikationRaiffeisenplatz 165189 WiesbadenTel.: 0611 533-5205E-Mail: frank.senger@ruv.deOriginal-Content von: R+V Versicherung AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61791/6376583