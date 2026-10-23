WWK hat ihre neue Produktwelt zum Start der Reform der geförderten privaten Altersvorsorge vorgestellt. Die drei fondsgebundenen Versicherungslösungen stehen laut dem Versicherer ab Jahresbeginn 2027 zur Verfügung. WWK hat ihr geplantes Produktangebot für die Reform der geförderten privaten Altersvorsorge vorgestellt. Zum 01.01.2027 erweitert der Versicherer seine Palette um eine neue Produktwelt für die kapitalmarktorientierte Altersvorsorge. Im Mittelpunkt steht dabei der Ansatz, der die Chancen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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