ATOSS hat ein solides drittes Quartal geliefert: Der Umsatz stieg um 11%, das EBIT legte um 23% zu, und die Q3 EBIT-Marge erreichte damit 40%. Das Cloud-Wachstum blieb mit 26% stark, während der New ACV vor dem Hintergrund anspruchsvoller Vergleichswerte stand, die Pipeline jedoch solide bleibt. Das Management erwartet nunmehr, dass der Umsatz in GJ26 und GJ27 am unteren Ende der Guidance liegen wird, was vor allem schwächere On-Premise-Lizenzen widerspiegelt. Demgegenüber wurde der Ausblick für die EBIT-Marge im GJ26 auf rund 37% angehoben (zuvor 34 %); für 2027 wird eine ähnliche Profitabilität erwartet, und mittelfristig sieht das Management Potenzial von über 40% (Konsens für 2028E: 36%). KI-getriebene Produktivitätsgewinne stützen zunehmend eine strukturelle Margenausweitung und stärken damit die Ergebnisstory trotz eines schwächeren Umsatzausblicks. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (BUY) und unser Kursziel von 130,00 EUR. Der Kursrückgang von 6% im Anschluss an die Nachrichten erscheint uns übertrieben und eröffnet eine interessante Einstiegsgelegenheit. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/atoss-software-se
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