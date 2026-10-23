Die Entgelte für die Nutzung der Stromnetze steigen 2027 spürbar. Das gilt auch in Regionen, die wegen des starken Zubaus an erneuerbaren Energien eigentlich entlastet werden. Die Netzentgelte in Deutschland steigen 2027 für viele Haushalte im Durchschnitt wieder an. Knapp zwei Drittel der Verteilnetzbetreiber erhöhen ihre Entgelte zum 1. Januar 2027. Das geht aus einer Auswertung von Rabot Energy hervor. Grundlage sind die vorläufigen Preisblätter von 748 Verteilnetzbetreibern, knapp 90 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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