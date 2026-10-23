Mainz (ots) -Gleich zwei berühmte Bands haben sich für die ZDF-Kultursendung "aspekte" zu einem ausführlichen Interview bereiterklärt: Take That und U2. In der "aspekte extra"-Ausgabe "Take That: Wie überlebt man als Boygroup?" trifft Moderatorin Salwa Houmsi die erfolgreichste Boyband der britischen Chart-Geschichte in Berlin, zu sehen ab Freitag, 30. Oktober 2026, 21 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal und am selben Tag um 23.30 Uhr im ZDF-Programm. Moderatorin Katty Salié ist in Dublin mit U2 verabredet: zum einzigen deutschen TV-Interview anlässlich der 50-jährigen Bandgeschichte. "aspekte extra: U2" ist ab Freitag, 13. November 2026, 10 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal zu sehen und am selben Tag um 23.30 Uhr im ZDF-Programm.Salwa Houmsi trifft für "aspekte extra" die Band Take ThatTake That prägte als eine der populärsten Boygroups die 90er-Jahre. Mit Hits wie "Back for Good" und "Never Forget" sorgten die fünf britischen Jungs weltweit für Kreischanfälle und ausgebuchte Stadien. Nach dem Ausstieg von Robbie Williams und der Auflösung folgte 2006 das unerwartete Comeback. Seit 2014 treten Gary Barlow, Mark Owen und Howard Donald als Trio auf- erfolgreich wie eh und je. Im "aspekte"-Interview mit Salwa Houmsi sprechen sie über Ruhm und Schattenseiten, psychische Belastungen und die schwierige Zeit nach der Trennung. Außerdem erzählen sie, wie es ihnen gelungen ist, über 35 Jahre gemeinsam Musik zu machen. Bei einem Pre-Listening-Event in Berlin präsentieren sie Fans ihr zehntes Studioalbum "Dreamers", das Ende des Jahres erscheint."Wir fangen gerade erst an", sagt Gary Barlow.Katty Salié spricht mit U2 in "aspekte extra"Im Interview mit Katty Salié blicken Bono, The Edge, Adam Clayton und Larry Mullen Jr. auf fünf Jahrzehnte U2 zurück: von der Gründung 1976, die mit einem Zettel am Schwarzen Brett einer Dubliner Schule startete, über Welterfolge bis zu Krisen, Konflikten und Trennungsgedanken. Sie erzählen, was sie als Band zusammenhält und wie sie einander in schwierigen Zeiten gestützt haben. Mit zahlreichen Welthits wie "Sunday Bloody Sunday" und "Beautiful Day" sowie 22 Grammy Awards zählt U2 zu den prägendsten Rockbands der Musikgeschichte. Nach neun Jahren erscheint mit "Carneval de Luz" ein neues Studioalbum, das Gegenwartskrisen, die eigene Geschichte und die Suche nach Hoffnung thematisiert. Im Gespräch geht es zudem um das politische Engagement der Band, ihre heutigen Sorgen und die Frage, worauf sie besonders stolz sind.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Britta Schröder und Dr. Katharina Rudolph, ZDF-Kommunikation, per E-Mail unter Schroeder.B@zdf.de und Rudolph.K@zdf.deSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu den "aspekte"-Ausgaben mit Take That und U2 erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/aspekteextra?) (nach Login), telefonisch unter 06131 - 70-16100 oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de.Weitere InformationenFür akkreditierte Journalistinnen und Journalisten steht "aspekte extra - Take That: Wie überlebt man als Boygroup?" (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/aspekte-take-that-wie-ueberlebt-man-als-boygroup) bereits jetzt als Presse-Preview (nach Login) zur Verfügung. "aspekte extra: U2" wird ab Freitag, 6. November 2026, als Presse-Preview bereitgestellt.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6376611